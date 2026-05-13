В Татарстане произошел разлив нефти из-за прорыва трубопровода
Топливо просочилось прямо на пахотное поле.
Вблизи деревни Алабакуль Ютазинского района республики оказался прорванным нефтепровод, обслуживаемый ООО «Башнефть-Добыча». Топливо разлилось на сельскохозяйственных территориях. Поле еще не рекультивировали, сообщает Россельхознадзор по Татарстану.
Площадь разлива составила 62 квадратных метра. Сотрудники службы взяли пробы, чтобы определить степень ущерба, причиненного плодородному слою земли. Виновных накажут после получения лабораторных результатов.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва нефтяного резервуара под Уфой пострадало три человека. У раненых сотрудников обгорела большая половина тела.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.