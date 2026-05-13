Топливо просочилось прямо на пахотное поле.

Автор фото: Россельхознадзор по РТ

Вблизи деревни Алабакуль Ютазинского района республики оказался прорванным нефтепровод, обслуживаемый ООО «Башнефть-Добыча». Топливо разлилось на сельскохозяйственных территориях. Поле еще не рекультивировали, сообщает Россельхознадзор по Татарстану.

Площадь разлива составила 62 квадратных метра. Сотрудники службы взяли пробы, чтобы определить степень ущерба, причиненного плодородному слою земли. Виновных накажут после получения лабораторных результатов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва нефтяного резервуара под Уфой пострадало три человека. У раненых сотрудников обгорела большая половина тела.

