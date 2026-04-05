Автор фото: пресс-служба МФК «Саммит»

Средняя сумма выдачи займа снизится, и от 5 до 15 процентов клиентов могут даже получить отказ в кредитовании — рассказал «Вечерней Казани» об ожиданиях микрофинансовой компании «Саммит» (Summit Group) ее генеральный директор Алексей Имховик. Он напомнил, что в 2026 году уже вступили в силу или ожидаются многочисленные законодательные изменения, связанные с МФО и оказывающие непосредственное влияние на деятельность этого рынка.

Cреди уже действующих наиболее значимых регуляторных мер собеседник издания назвал иной расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента: с 1 января он должен быть документально подтвержден либо рассчитываться как среднедушевой по региону регистрации клиента. По словам гендиректора МФО «Саммит», в целом рынок успешно преодолел это изменение, в основном перейдя на использование в таких расчетах среднедушевого дохода.

Также с 1 марта МФК не могут выдавать потребительский займ без проведения биометрической идентификации клиента. Алексей Имховик рассказал, что возглавляемая им микрофинансовая компания, как и многие другие, перевела основной поток заявок на входящую в периметр группы микрокредитную компанию (более мелкая по сравнению с МФО и пока не подпадает под это требование). Он добавил, что в марте этого года поток заявок увеличился примерно на 25%.

По мнению участника рынка «всё большая часть клиентов остаётся отрезанной от заимствований даже в МФО». Тренд на снижение долговой нагрузки граждан, обращает внимание Алексей Имховик, влияет и на общую маржинальность МФО. Рынок будет и дальше консолидироваться возле наиболее крупных его участников, как независимых, так и связанных с банками, заключил он.

Подробнее о том, как новшества приживаются на рынке — в аналитическом материале «ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем».



