Алексей Имховик: «С отказом в кредитовании могут столкнуться 15% клиентов МФО»
Из-за регуляторных изменений снизится и средняя сумма выдаваемого займа.
Средняя сумма выдачи займа снизится, и от 5 до 15 процентов клиентов могут даже получить отказ в кредитовании — рассказал «Вечерней Казани» об ожиданиях микрофинансовой компании «Саммит» (Summit Group) ее генеральный директор Алексей Имховик. Он напомнил, что в 2026 году уже вступили в силу или ожидаются многочисленные законодательные изменения, связанные с МФО и оказывающие непосредственное влияние на деятельность этого рынка.
Cреди уже действующих наиболее значимых регуляторных мер собеседник издания назвал иной расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента: с 1 января он должен быть документально подтвержден либо рассчитываться как среднедушевой по региону регистрации клиента. По словам гендиректора МФО «Саммит», в целом рынок успешно преодолел это изменение, в основном перейдя на использование в таких расчетах среднедушевого дохода.
Также с 1 марта МФК не могут выдавать потребительский займ без проведения биометрической идентификации клиента. Алексей Имховик рассказал, что возглавляемая им микрофинансовая компания, как и многие другие, перевела основной поток заявок на входящую в периметр группы микрокредитную компанию (более мелкая по сравнению с МФО и пока не подпадает под это требование). Он добавил, что в марте этого года поток заявок увеличился примерно на 25%.
По мнению участника рынка «всё большая часть клиентов остаётся отрезанной от заимствований даже в МФО». Тренд на снижение долговой нагрузки граждан, обращает внимание Алексей Имховик, влияет и на общую маржинальность МФО. Рынок будет и дальше консолидироваться возле наиболее крупных его участников, как независимых, так и связанных с банками, заключил он.
Подробнее о том, как новшества приживаются на рынке — в аналитическом материале «ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем».
Трое детей играли в нефункционирующем бывшем детском центре и случайно подожгли разбросанные бумажки. В итоге ветхое строение вспыхнуло, после администрация выставила несколько миллионов ущерба, хотя ранее планировала снос.
Пожар максимального уровня сложности охватил 2000 «квадратов», пострадали не менее 50 человек, погибли двое.
Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.
Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.
Высокая цена подключения к коммуникациям, медлительные газовики, «отключение» льгот - все это реалии технического присоединения в республике. Так что можно сделать, чтобы процесс пошел легче?