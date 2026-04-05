Экономика
5 апреля 07:00
Автор материала:Любовь Шебалова

Алексей Имховик: «С отказом в кредитовании могут столкнуться 15% клиентов МФО»

Из-за регуляторных изменений снизится и средняя сумма выдаваемого займа.

Алексей Имховик: «С отказом в кредитовании могут столкнуться 15% клиентов МФО»

Автор фото: пресс-служба МФК «Саммит»

Средняя сумма выдачи займа снизится, и от 5 до 15 процентов клиентов могут даже получить отказ в кредитовании — рассказал «Вечерней Казани» об ожиданиях микрофинансовой компании «Саммит» (Summit Group) ее генеральный директор Алексей Имховик. Он напомнил, что в 2026 году уже вступили в силу или ожидаются многочисленные законодательные изменения, связанные с МФО и оказывающие непосредственное влияние на деятельность этого рынка.

Cреди уже действующих наиболее значимых регуляторных мер собеседник издания назвал иной расчет показателя долговой нагрузки (ПДН) клиента: с 1 января он должен быть документально подтвержден либо рассчитываться как среднедушевой по региону регистрации клиента. По словам гендиректора МФО «Саммит», в целом рынок успешно преодолел это изменение, в основном перейдя на использование в таких расчетах среднедушевого дохода.

Также с 1 марта МФК не могут выдавать потребительский займ без проведения биометрической идентификации клиента. Алексей Имховик рассказал, что возглавляемая им микрофинансовая компания, как и многие другие, перевела основной поток заявок на входящую в периметр группы микрокредитную компанию (более мелкая по сравнению с МФО и пока не подпадает под это требование). Он добавил, что в марте этого года поток заявок увеличился примерно на 25%.

По мнению участника рынка «всё большая часть клиентов остаётся отрезанной от заимствований даже в МФО». Тренд на снижение долговой нагрузки граждан, обращает внимание Алексей Имховик, влияет и на общую маржинальность МФО. Рынок будет и дальше консолидироваться возле наиболее крупных его участников, как независимых, так и связанных с банками, заключил он.

Подробнее о том, как новшества приживаются на рынке —  в аналитическом материале «ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем».  


Популярное
Степан Белоенко / ИД «Вечерняя Казань»
Многодетных родителей в татарстанском селе «поставили на счетчик» из-за заброшки

Трое детей играли в нефункционирующем бывшем детском центре и случайно подожгли разбросанные бумажки. В итоге ветхое строение вспыхнуло, после администрация выставила несколько миллионов ущерба, хотя ранее планировала снос.

соцсети
Взрыв на Нижнекамскнефтехиме: главное

Пожар максимального уровня сложности охватил 2000 «квадратов», пострадали не менее 50 человек, погибли двое.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Как татарстанцы становятся жертвами ошибок в квитанциях за ЖКУ

Едва утихли возмущения из-за повышения тарифов на ЖКУ, как жители получили счета за февраль с удивительно высокими суммами, что в очередной раз заставило людей задуматься о правильности начисления платы за коммунальные услуги.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Камеры с ИИ разглядят в татарстанцах преступников и пропавших

Партнер Ростеха запустил в республике видеоаналитику с искусственным интеллектом для поиска людей и нарушителей закона. Инструмент мощный, но опасный, считает один из наших экспертов. Рассказываем, как - и правда ли - работает система.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Дорогое удовольствие: техприсоединение к сетям влетит татарстанцам в копеечку

Высокая цена подключения к коммуникациям, медлительные газовики, «отключение» льгот - все это реалии технического присоединения в республике. Так что можно сделать, чтобы процесс пошел легче?

ЛАЙФСТАЙЛ
соцсети

Сияющая кожа лица без тонального: реально ли это и как к этому прийти

ru.freepik

Почему нам так хочется изменить других людей

соцсети

Егор Крид в очередной раз стал обиженкой: как артисты относятся к фанатам

Антонина Угарина/GALA

Даниил Воробьёв: «Ты или завидуешь, или любуешься»

