21 мая 14:05
Шариатский комитет по исламским финансам создают в Татарстане

Решение принято пленумом ДУМ РТ в составе президиума, казыев и имам-мухтасибов.

В Татарстане будет создан Шариатский комитет по исламским финансам, решение принято пленумом ДУМ РТ в составе президиума, казыев и имам-мухтасибов. Об этом сообщили в ДУМ РТ.

Создание комитета проходит по аналогии с сертифицирующими органами на рынке халяль-индустрии. Он будет представлять собой экспертный орган по сертификации исламских финансовых продуктов и шариатскому аудиту финансовых институтов. Аналогичные модели сертификации и контроля работают в Малайзии, Бахрейне, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В комитете будут заниматься экспертизой финансовых продуктов и клиентских договоров, вынесением заключений об их соответствии исламским принципам. Также будут разрабатываться исламские финансовые продукты, проводиться независимый шариатский аудит деятельности финансовых организаций.

В работе комитет планирует ориентироваться на стандарты ведущей международной организации в сфере исламских финансов AAOIFI.

Ранее стало известно, будет ли Казань столицей исламских финансов. Российский финансовый рынок стоит на пороге выпуска первой рыночной сделки сукук (исламских инвестиционных сертификатов). Это попытка создать «новую финансовую архитектуру», уверены эксперты.

