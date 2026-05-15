ПСБ и А7 получили фетву на исламские трансграничные переводы
ПСБ совместно с российской системой международных платежей А7 на форуме «Россия — Исламский мир» представили новый продукт для бизнеса, соответствующий международному шариатскому стандарту AAOIFI*, — исламские трансграничные переводы.
В торжественной церемонии получения фетвы из рук Камиля хазрата Самигуллина, главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан, муфтия Татарстана, приняли участие Дмитрий Макеев, заместитель председателя ПСБ, и Ирина Акопян, заместитель генерального директора компании А7.
«Год назад мы запустили исламские расчётные счета — это стало фундаментом для сегодняшнего шага. Исламские трансграничные переводы позволят прежде всего малому бизнесу рассчитываться с партнерами в странах Азии, Востока и Африки, не выходя за рамки норм исламского права. Сейчас в российской экономике и промышленности появляются новые направления экспорта и импорта, и в перспективе исламские продукты будут приобретать все большую востребованность в рамках внешнеэкономической деятельности, поэтому ПСБ планомерно развивает инфраструктуру ВЭД для удобства клиентов», — отметил Дмитрий Макеев.
«Клиентоориентированность для нас является ключевым фактором развития финансовых инструментов. Мы видим растущий запрос со стороны мусульманского мира, а также предпринимателей в России и других странах на халяльные финансовые решения, и уделяем особое внимание разработке и адаптации продуктов под конкретные потребности пользователей. Такой подход позволяет предлагать востребованные инструменты для бизнеса, аналогов которым пока нет на российском рынке», — прокомментировала Ирина Акопян.
Дмитрий Макеев и Ирина Акопян также выступили на бизнес-завтраке «Практические решения от А7. Международные переводы в соответствии с нормами шариата», где рассказали о роли исламского банкинга в развитии международного экономического сотрудничества и расширении возможностей российского бизнеса для работы с партнерами из мусульманских стран.
По мнению Дмитрия Макеева, спрос на исламские финансовые инструменты в России растет: все больше предпринимателей-мусульман хотят вести бизнес в соответствии с нормами шариата, а иностранные контрагенты готовы работать с российскими компаниями в рублях. В этих условиях банковскому сектору важно предлагать специализированные продукты, отвечающие запросам таких клиентов.
В бизнес-завтраке также приняли участие Талия Минуллина, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан, Шавкат Кузяев, генеральный директор «АПМ Финанс» — вице-президент Ассоциации предпринимателей-мусульман в России, а также Руслан Ахатов, региональный директор ПСБ в Республике Татарстан.
*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions — Организация бухгалтерского учёта и аудита исламских финансовых учреждений.
