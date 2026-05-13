Предприниматели продолжают страдать от снижения спроса на продукцию, налоговой нагрузки и кадрового дефицита. Тем временем правительство Татарстана разрабатывает финансовые меры поддержки: от поддержки строительства до исламского лизинга.

Количество объектов малого и среднего предпринимательства в Татарстане достигло 190 тысяч. За прошедшие четыре месяца 2026 года они воспользовались республиканскими мерами поддержки на сумму в 19 миллиардов рублей.

Заполняемость промпарков тормозят дорогие кредиты и недостаток денег

Как рассказала первый заместитель министра экономики Татарстана — директор департамента развития предпринимательства Наталья Кондратова, льготы предоставляют в первую очередь приоритетным сферам экономики, таким как обрабатывающая промышленность, ИТ, малые технологические компании и резиденты промышленных парков.

С 2026 года в республике увеличили лимиты по лизинговым продуктам. В рамках продуктов «Устойчивое развитие» и «Лизинговая поддержка СВО» максимальную сумму лизинга увеличили с 20 до 40 миллионов рублей. На отечественное оборудование процентная ставка по лизингу 9,5%, а для импортного выше, 11,5% годовых. Благодаря этим мерам Минэкономики планирует увеличить поддержку обрабатывающих производств, финансировать полноценные производственные цепочки, а не отдельные позиции оборудования.

Рассказывая о мерах поддержки резидентам промышленных парков, Кондратова коснулась проблемы заполняемости промышленных парков Татарстана. Сейчас в республике их 111, и заполнены они на 82%. Пообщавшись с бизнес-сообществом, фонд поддержки предпринимательства пришел к выводу, что основным препятствием для потенциальных резидентов становятся нехватка денег и дорогие кредиты. По итогам обсуждения с производственной отраслью запустили финансовую программу «Поддержка строительства — 2026», которая предоставляет займы от 10 до 60 миллионов рублей на срок до 7 лет под 8% годовых для резидентов и управляющих компаний индустриальных парков. Программа поддерживает создание, реконструкцию и приобретение производственных объектов до 1500 квадратных метров.

Исламский лизинг без процентной ставки, но с наценкой

Увеличили лимиты и по продукту исламского лизинга (иджара). Теперь максимальная сумма лизинга составляет не 15, а 30 миллионов. По словам Кондратовой, программа пользуется популярностью в Татарстане: с момента запуска иджара в мае 2024 года с применением этого инструмента провели 31 сделку. Пять из них — в 2026 году. Генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Татарстана» Мария Фрундина пояснила, что иджара отличается от традиционного лизинга отсутствием процентной ставки. Также в таком инструменте неуместны пени, штрафы и неустойки. Вместо процентной ставки устанавливается наценка в размере 8% на оборудование российского производства и 10% на предмет импортного производства. Через лизинговую компанию Татарстана с помощью этого инструмента предприниматели могут приобретать коммерческий автотранспорт и спецтехнику. При этом все договоры лизинга проверяются внешним аудитором на соответствие нормам ислама.

Фрундина уточнила, что фонд поддерживает импортозамещение через лизинговую программу, так как до апреля 2026 года финансирование было возможно только для оборудования коммерческого автотранспорта российского производства. Но сейчас взять в лизинг можно и импортную технику, но при условии, что оно отсутствует в перечне, предусмотренном постановлением федерального правительства, накладывающим запрет и ограничение на закупку определенных услуг и товаров, произведенных за границей.

— Если предприниматель развивается, то есть является производственником и производит товар, который раньше завозили из-за границы, то для него процентная ставка будет самая низкая, которая есть по продукту, — подчеркнула спикер.

По словам Фрундиной, на конец 2025 года благодаря поддержке центра «Мой бизнес» и Фонда поддержки предпринимательства появилось более 400 новых предпринимателей, которые обратились за консультацией и начали свое дело.

Инфраструктурная поддержка в Татарстане организована на федеральном и региональном уровнях таким образом, чтобы решать максимально широкий круг вопросов, заверил заместитель директора Департамента развития предпринимательства Эмиль Хисматов. Акцент сделан на поддержку малого и среднего бизнеса, включая женский бизнес, и вовлечение ветеранов СВО в предпринимательскую сферу. Развиваются технопарки и промышленные зоны, благодаря чему увеличивается количество резидентов и создается новая инфраструктура для производителей. Учитывая сохраняющиеся риски и вызовы в виде снижения спроса, замедления инвестиционной активности, кадрового дефицита, во главу угла становится повышение эффективности бизнеса.

Говоря о повышении производительности труда и возросшей налоговой нагрузке, спикер рассказал и о мерах поддержки, направленных на адаптацию бизнеса к новым условиям. Они проводятся в два этапа: проведение информирования и партнерские программы с банками, финансовые меры поддержки по повышению квалификации персонала и предоставлению доступа к программе по сдаче отчетности.

Возникают у предпринимателей проблемы и с системой маркировки. На базе центра «Мой бизнес» в Татарстане создали центр маркировки, а на уровне республики освободили ремесленников от необходимости получать маркировку.

Хисматов напомнил, что в республике действует Агентство по госзаказу РТ, которое открывает доступ к госзаказам для бизнеса. Еще одним полезным инструментом спикер считает ресурсы республиканского маркетингового центра, который дает возможность найти гарантированных поставщиков, заказчиков и на конкурентной основе принять участие в конкурсах, а также расширить присутствие не только на территории республики, но и других регионов.

Бизнес-форум о креативе в бизнесе и вовлечение подростков в бизнес

26 мая в обновленном ЦУМе пройдет форум «АЛГАритм», организованный министерством экономики Татарстана и Фондом поддержки предпринимательства. Он будет посвящен креативной экономике, и слоганом форума станет «Креатив движет экономику вперед». На форуме участников ждут лекции и практически кейсы по развитию креативного бизнеса, использованию искусственного интеллекта и выходу на маркетплейсы.

Форум будет состоять из трех сессий: первая — о маркетплейсах и оптимизации процессов с использованием ИИ, вторая — о создании успешного бренда в модной индустрии, а третья — о том, как поддерживать связь с клиентами в условиях блокировок. Хедлайнером форума станет российский писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям, создатель литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

В Татарстане предпринимательские навыки развивают у детей и подростков: в 2022 году в республике появился проект «Школьный бизнес-старт», в котором приняли участие уже более 45 тысяч школьников, половина из которых живут в малых городах и селах. Начиная с шестого-восьмого класса дети начинают задумываться о предпринимательстве, и какую бы профессию они ни выбрали в будущем, параллельно они могут развивать свое дело. Но сначала им нужно обучиться необходимым навыкам.

Проект состоит из четырех этапов, рассказала директор ООО «Мастер-Сити» Елена Тихонова. Все начинается в сентябре, с деловой игры, которую команда проекта проводит в школе из списка, сформированного министерством образования и науки Татарстана. В следующий этап отбираются дети и педагоги, они участвуют в трехдневном тренинге бизнес-проектирования, который ведут действующие предприниматели. Из 11 тысяч ребят только 600 доходят до этого этапа. В нем участники погружаются не только в теоретические знания о предпринимательстве, но и изучают это на практике. Последний этап проходит в декабре, где дети представляют свою продукцию в качестве мини-бизнесменов на школьной ярмарке.

— Дети здесь впервые встречаются тет-а-тет со своими покупателями, конкурентами, учатся практическим навыкам выкладки товара, работе с претензиями или, наоборот, с благодарностями от своих потребителей, — сказала Тихонова.

Спикер подчеркнула, что среди участников проекта практически нет людей, которые следуют схеме «купи подешевле и продай подороже». Большинство ребят выбирают трудный путь созидания, путь производителей продукции.