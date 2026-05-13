Расходы бюджета должны обеспечиваться даже при дешевой нефти, заявил Силуанов
На фоне изменений энергорынка Минфин планирует ввести новую цену отсечения за баррель в ФНБ.
Потребности бюджета России должны быть удовлетворены при любых ценах на топливо. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, нынешние события продемонстрировали, что стоимость топлива может снижаться до нуля и даже «уходить в минус». Поэтому действующие темпы снижения отчислений доходов от нефти и газа в ФНБ неактуальны.
«Начиная со следующего года планируем снижать базовую цену на нефть для расчета бюджетных параметров, понимая, что текущая конъюнктура изменится», — приводит слова министра РИА Новости.
На данный момент Минфин направляет в Фонд национального благосостояния 59 долларов за баррель нефти. Планировалось снижать эту планку на один доллар в год — то есть в 2030 году отчисление бы составляло 55 долларов. Затем в правительстве были намерены индексировать значение ежегодно на два процента.
Новое решение об отсечении на ближайшие три года примут во время подготовки бюджета на этот период.
Ранее эксперты высказали мнение о том, что Европе грозит закрытие многих НПЗ. При этом Россия к новым условиям адаптироваться успела и проблем испытывать не будет.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.
Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.