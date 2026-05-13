Экономика
13 мая 15:36
«Вечерняя Казань»

Расходы бюджета должны обеспечиваться даже при дешевой нефти, заявил Силуанов

На фоне изменений энергорынка Минфин планирует ввести новую цену отсечения за баррель в ФНБ.

Автор фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Потребности бюджета России должны быть удовлетворены при любых ценах на топливо. Как заявил министр финансов Антон Силуанов, нынешние события продемонстрировали, что стоимость топлива может снижаться до нуля и даже «уходить в минус». Поэтому действующие темпы снижения отчислений доходов от нефти и газа в ФНБ неактуальны.

«Начиная со следующего года планируем снижать базовую цену на нефть для расчета бюджетных параметров, понимая, что текущая конъюнктура изменится», — приводит слова министра РИА Новости.

На данный момент Минфин направляет в Фонд национального благосостояния 59 долларов за баррель нефти. Планировалось снижать эту планку на один доллар в год — то есть в 2030 году отчисление бы составляло 55 долларов. Затем в правительстве были намерены индексировать значение ежегодно на два процента.

Новое решение об отсечении на ближайшие три года примут во время подготовки бюджета на этот период.

Ранее эксперты высказали мнение о том, что Европе грозит закрытие многих НПЗ. При этом Россия к новым условиям адаптироваться успела и проблем испытывать не будет.

