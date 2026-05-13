Экономика
13 мая 20:51
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В России собрали рекордные 52 млрд рублей налога с богатых

Большую часть суммы заплатили москвичи.

В России собрали рекордные 52 млрд рублей налога с богатых

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года в бюджет поступило более 52 миллиардов рублей от россиян по прогрессивной ставке. Еще год назад эта сумма была на треть меньше, что обусловлено ростом зарплат, выводом экономики из тени и большими процентами по вкладам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику ФНС.

Год назад также была введена пятиступенчатая система обложения — тот самый «налог с богатых». Согласно ей обеспеченные люди должны отчислять большее количество средств. Например, при доходе от пяти до 20 миллионов рублей в год ставка составляет 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов, от 50 миллионов рублей — 22 процента. Ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всем поступлениям.

Как отметил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Вадим Засько, эти 52 миллиарда в основном уходят на социальные нужды — помощь многодетным семьям и в здравоохранение. Однако это ярко говорит об эффективности прогрессивной шкалы. Интересно, что 28,8 миллиарда рублей из общей суммы принадлежит именно москвичам, средняя зарплата которых составляет около 198 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по налогу на доходы физлиц в Татарстане сборы также выросли на 15,5 процента, и тоже за счет повышения зарплат. При этом общее количество отчислений уменьшилось.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В «Бахетле» нашли почти 9000 литров просроченного пива, сидра и медовухи

Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.

соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Выпускники 2026 года получат право пересдать ЕГЭ по трём предметам

Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.

РИА Новости
Атака Киева на Ростовскую область носит террористический характер – Путин

Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры

В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Налоговые изменения и спад посещаемости приблизят общепит к грани выживания
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.