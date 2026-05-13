Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С начала 2026 года в бюджет поступило более 52 миллиардов рублей от россиян по прогрессивной ставке. Еще год назад эта сумма была на треть меньше, что обусловлено ростом зарплат, выводом экономики из тени и большими процентами по вкладам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику ФНС.

Год назад также была введена пятиступенчатая система обложения — тот самый «налог с богатых». Согласно ей обеспеченные люди должны отчислять большее количество средств. Например, при доходе от пяти до 20 миллионов рублей в год ставка составляет 18 процентов, от 20 до 50 миллионов — 20 процентов, от 50 миллионов рублей — 22 процента. Ставки применяются только к сумме превышения, а не ко всем поступлениям.

Как отметил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве Вадим Засько, эти 52 миллиарда в основном уходят на социальные нужды — помощь многодетным семьям и в здравоохранение. Однако это ярко говорит об эффективности прогрессивной шкалы. Интересно, что 28,8 миллиарда рублей из общей суммы принадлежит именно москвичам, средняя зарплата которых составляет около 198 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что по налогу на доходы физлиц в Татарстане сборы также выросли на 15,5 процента, и тоже за счет повышения зарплат. При этом общее количество отчислений уменьшилось.

