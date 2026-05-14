Российские производители нефтепродуктов страдают от нападений украинских беспилотников. В то же время на рынке нарастает нехватка востребованного летом бензина АИ-95. Эксперты, однако, считают, что ситуация на АЗС останется стабильной.

На российском топливном рынке растет нехватка предложения бензина марки АИ-95. По данным Национального биржевого ценового агентства, в ходе торгов 8 мая в стране продали 32,6 тысячи тонн бензина, что на 5,9% меньше уровня предыдущего торгового дня. Продажи марки бензина АИ-92 сократились на 8,9%, до 20,3 тысячи тонн, а вот АИ-95 наоборот выросли на 1,5%, до 12,24 тысячи тонн. По оценке агентства, объем неудовлетворенного платежеспособного спроса по марке АИ-92 составил 23,4 тысячи тонн, а по АИ-95 — 26,3 тысячи.

Эксперты обращают внимание, что нехватка предложения бензина марки АИ-95 может усугубиться с началом летнего сезона, когда люди чаще используют легковые автомобили. Такая ситуация образовалась в связи с ремонтом на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и снижением объема производства нефтепродуктов.

На снижение производства также могли повлиять атаки украинских беспилотников: только за последние две недели ВСУ нанесли урон по предприятиям в Чебоксарах, Туапсе и Киришах Ленинградской области. Даже в ночь на 8 мая украинские дроны продолжали попытки атаковать российские предприятия, несмотря на «пасхальное перемирие». По заявлением властей, пострадавшие заводы займутся восстановлением, и ситуация не отразится ни на сотрудниках, ни на обеспеченности России бензином. Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам транспорта и развития топливно-энергетического комплекса Денис Седов заверил, что проблем с топливом в регионе нет.

Бензина хватит на определенное время даже при остановке части производства

Эксперты, опрошенные «Вечерней Казанью» также не видят рисков катастрофического топливного дефицита. Такой риск появляется тогда, когда внеплановые ремонты затягиваются, повреждены основные установки первичной переработки и выпадающий объем нельзя быстро заместить за счет других заводов и запасов, считает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. Собеседник напомнил, что у рынка есть запасы на НПЗ, нефтебазах, в системе «Транснефти» и в железнодорожных цистернах, которых может хватить на несколько десятков дней даже при остановке части производства.

Дополнительной подстраховкой служат ограничение экспорта бензина и перераспределение потоков топлива на внутренний рынок. Лишь в отдельных случаях возможны локальные перебои в отдельных регионах или у независимых АЗС, если ремонт затягивается, и логистика поставок отстает от спроса.

— Если ситуация на НПЗ ухудшается, рынок обычно сначала реагирует не равномерным ростом всех цен, а увеличением разрыва между марками и каналами сбыта. Более массовый АИ-92 может дорожать умереннее, а АИ-95 — быстрее, потому что его дефицит уже отражен в превышении спроса над предложением и в ограниченной доступности биржевого ресурса. В таких условиях внебиржевые сделки часто идут с заметной премией к бирже, потому что покупатели готовы переплачивать за физический объем, — пояснил эксперт.

Фактор сезонности может усилить дефицит, но не сам по себе, а в сочетании с уже ослабленным предложением НПЗ, обратил внимание Баранов. В связи с дачным сезоном и увеличением поездок в мае-августе спрос на бензин АИ-95 растет быстрее, чем на АИ-92. Если в этот же момент часть НПЗ работает с ограничениями или простаивает из-за внеплановых ремонтов, то это ситуация действует на рынок с двойной силой, так как спрос выше, а выпуск ниже. При этом эксперт заметил, что сезонность не создаст проблему с нуля, но может заметно ухудшить уже сложившийся дисбаланс: чем дольше ремонты на НПЗ и чем сильнее летний спрос, тем выше риск, что дефицит перейдет из точечного в более широкий и станет сильнее давить на цены.

Ограничения для экспортеров помогут удержать цены

Руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин заметил, что в динамике оптовых цен топлива критичности на внутреннем рынке нефтепродуктов нет. Правительство России своевременно ввело меры по насыщению рынка: с 2 апреля действует полный запрет на экспорт бензина.

— Ограничения действуют пока до 31 июля, — напомнил собеседник издания.

Аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова обратила внимание, что точных оценок потерь экспорта нефти из России из-за повреждений НПЗ на данный момент нет. Но все заметное сокращение международных поставок из-за складывающейся ситуации наблюдается, что добавляет напряженности на глобальный рынок нефти и усиливает восходящий импульс в международных ценах на нефть, которые на этой неделе возобновили рост прежде всего из-за сохранения напряженности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками из региона в условиях закрытого Ормузского пролива.

Старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян также напомнил, что для снижения рисков дефицита бензина действует запрет на экспорт за исключением поставок по межправительственным соглашениям, для которых топливо закупается с территории Беларуси. Он допустил наращивание дефицита бензина, особенно по наиболее востребованной марке АИ-95.

— В настоящий момент ценовые индикаторы на товарной бирже фактически не работают, так как установлено ограничение на движение цены вверх в размере 0,01%. Цены на заправках также косвенно регулируются государством, — добавил эксперт.

Мурадян подчеркнул, что возможный дефицит топлива проявится только физически, но не будет отражен в ценах. Однако в условиях мирового топливного кризиса из-за ситуации в Иране потенциальное выпадение части экспортных российских объемов дизельного топлива уже не сможет не отразиться на ценах.

Партнер компании «Союз Страхование» Олег Ханин признал, что атаки украинских БПЛА нанесли ощутимый урон российским НПЗ, но пока не такой, чтобы говорить о системном обрушении переработки по стране. Речь идет скорее про сбои на отдельных заводах, внеплановые ремонты и дополнительное давление на логистику поставок. Собеседник допустил риск дефицита бензина из-за внеплановых ремонтных работ на НПЗ, но этот дефицит будет локальным.

— Пока я бы говорил не о тотальном дефиците, а о напряжении на отдельных направлениях, где любой сбой в переработке или отгрузке сразу чувствуется рынком. Если проблемы усилятся, рынок начнет быстрее реагировать ростом оптовых цен, а затем это давление будет постепенно передаваться дальше по цепочке. То есть сначала нервничает биржа и крупный опт, потом это начинает чувствоваться в рознице, — пояснил Ханин.

Эксперт заметил, что запасы бензина помогут не допустить резких провалов, а смогут сгладить ситуацию на коротком горизонте, но если сбои на НПЗ затянутся, одних резервов уже будет недостаточно, и тогда рынок все равно начнет нервничать сильнее.

Ханин считает, что текущая ситуация не выглядит как топливный кризис федерального масштаба. Но если атаки продолжатся, а ремонты затянутся, рынок может войти в более жесткую фазу: с ростом напряжения, цен и локальных перебоев.