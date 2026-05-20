Лайфхак по прокачке смартфона или как улучшить качество разговоров по мобильному

Технология VoLTE повышает качество звука и дает общаться без шумов и помех. Это полезно при сложностях с обычной связью. Как это работает, сколько стоит и можете ли именно вы этим пользоваться — разобрались вместе с экспертом МТС.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Что такое VoLTE

VoLTE — это сокращение от английского Voice over LTE, что буквально означает «голос через LTE». Технология VoLTE позволяет одновременно разговаривать голосом и пользоваться 4G-интернетом, например, отвечать в мессенджерах или заказывать такси. До её появления разговаривать можно было через сети 2G и 3G, а сеть 4G (LTE) служила только для подключения к интернету. Технология работает и на сети МТС в Татарстане.

Зачем нужна технология VoLTE

- Возможность с комфортом поговорить там, где сети 2G и 3G перегружены из-за большого числа звонящих. Такое время от времени случается в аэропортах, у вокзалов и стадионов, в торговых центрах.

- Разговаривая через VoLTE на своём смартфоне, вы можете параллельно использовать мобильный интернет: проверять почту, листать соцсети, переписываться в мессенджерах. При обычных звонках в сотовой сети это невозможно: вы либо используете какой-то интернет-сервис, либо говорите по мобильному.

- Повышение качества звука по сравнению с обычной сотовой связью. Вы будете слышать своего собеседника так хорошо, как будто говорите с ним в одной комнате, даже если вы в разных концах страны. Если, конечно, оба общаетесь через VoLTE.

- Соединение происходит почти мгновенно — за 1,5–2 секунды.

- Качество звонков заметно улучшается, при этом их стоимость никак не меняется. При звонках по VoLTE используется мобильный интернет, но он не тарифицируется: не тратится трафик из подключённых на вашем номере интернет-пакетов и не взимается плата за интернет, если пакетов нет.

Как включить звонки через VoLTE

Это делается включением опции VoLTE в настройках гаджета. Нужный раздел находится в настройках мобильной сети и мобильной передачи данных, однако, в зависимости от модели, путь может немного отличаться. Если настройка включена, сеть 4G доступна, то на Android-гаджетах в верхней статусной строке появится специальный индикатор VoLTE. На смартфонах Apple специального индикатора не предусмотрено.

Кто может разговаривать через VoLTE

- Абоненты любых операторов, на сети которых работает технология, например, МТС.

-Технологию должно поддерживать и ваше устройство - VoLTE работает почти на всех смартфонах последних лет.

- На вашем мобильном номере есть бесплатная технологическая метка «Интернет-звонки». Это нетрудно проверить, а если нужно — подключить. Метка никак не влияет на размер абонентской платы, стоимость звонков или других услуг.

Как подключить метку «Интернет-звонки» для работы VoLTE

Если вы абонент МТС, то можно воспользоваться одним из двух способов. Первый - ввести в режиме набора номера команду 1116# и нажать вызов. Если у вас не было технологической метки «Интернет-звонки», придёт SMS, подтверждающее подключение. Или вы получите сообщение о том, что метка уже подключена.

Второй способ – можно подключить метку в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «Мой МТС».

