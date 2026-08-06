За счет внутренних поставок независимые заправки сдерживают розничную цену.

Автор фото: из личного архива Ильи Кузьминых

Более сдержанная, сравнительно с общероссийской, динамика роста цен на бензин в Татарстане объясняется структурой регионального рынка. Республика относится к ключевым нефтяным регионам, где заметную долю занимают вертикально интегрированные компании с собственной переработкой и розничной сетью. Такие компании способны сглаживать колебания оптовых котировок за счет внутренних поставок, поэтому розничная цена растет медленнее, чем на независимых заправках. Таким мнением с «Вечерней Казанью» поделился аналитик отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс» Илья Кузьминых. Он добавил, что, по данным регионального отделения Банка России, в июне рост цен на топливо в республике оказался ниже среднероссийского именно благодаря этому фактору.

— Динамика инфляционных ожиданий напрямую зависит от того, насколько быстро стабилизируются розничные цены, поскольку именно цены на заправках формируют восприятие инфляции населением. Инфляционные ожидания в июле выросли с 12,4% до 14,7%, и топливо стало одним из основных факторов этого сдвига. Регулятор повысил прогноз по инфляции на конец 2026 года до 6–7%, связав пересмотр с удорожанием топлива, — заметил Кузьминых.

Ранее мы сообщали, что цена бензина АИ-92 в конце июля выросла на 20% по сравнению с началом года. Стоимость АИ-95 за тот период выросла на 17%, АИ-98 и выше — на 10,86%, а дизельного топлива — на 21%. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В Татарстане статистика чуть лучше: АИ-92 подорожал на 16%, АИ-95 — на 17%, АИ-98 — на 12%, дизельное топливо — на 11%.

Эксперт подчеркнул, что колебания цен на бензин влияют на экономику. Топливо входит в структуру затрат практически всех отраслей с логистикой, поэтому удорожание бензина и особенно дизеля постепенно переносится в цены конечных товаров и услуг. Он привел данные Росстата, согласно которым с начала года дизельное топливо подорожало примерно на 20%, сопоставимо выросли и основные марки бензина. Наиболее чувствительны к этому грузоперевозки, сельское хозяйство и строительство, где доля топлива в издержках высока, а возможность быстро переложить рост в отпускные цены ограничены условиями контрактов. В сельском хозяйстве эффект усиливается сезонностью, поскольку пик расхода дизеля приходится на полевые работы. Пассажирские перевозки реагируют с задержкой, однако также закладывают возросшие расходы в тарифы.

Основной риск связан с тем, что при затяжном дефиците предложения рост оптовых котировок продолжит переноситься в розницу, поддерживая повышенные инфляционные ожидания и осложняя их снижение, предупредил Кузьминых. Более точно оценить траекторию можно будет ближе к концу третьего квартала.

Ранее аналитический отдел «Вечерней Казани» рассказывал, что проблемы с топливом запустили цепную реакцию удорожания товаров и услуг. Несмотря на заявления властей о стабилизации ситуации на топливном рынке, она далека от полного восстановления. Разобрались вместе с экспертами, поможет ли запрет на экспорт топлива победить дефицит и как проблемы с горючим отразятся на ценах.