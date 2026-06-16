Пока федеральный центр спорит о балансе между экспансией и жесткой ДКП, Татарстан на практике реализует синтез этих подходов, решая ключевую проблему страны — кадровый голод.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Три взгляда из Москвы: экспансия, консерватизм и реализм

Макроэкономическая сессия ПМЭФ-2026 зафиксировала отсутствие единой долгосрочной экономической стратегии в правительстве: руководители ведомств представили три принципиально разных взгляда на будущее экономики. Модератор сессии, юрист Андрей Макаров, констатировал системный кризис планирования: экономический блок то ли не может построить новую модель роста, то ли пересобирает её заново каждый год. Причиной этого стали концептуальные разногласия ключевых спикеров.

Помощник главы государства Максим Орешкин призывает отказаться от оборонительной логики, идти на риски ради технологического рывка и создавать новые цифровые платформы. Главный драйвер — кардинальный рост производительности труда. А вот глава Минфина Антон Силуанов защищает «абсолютный финансовый суверенитет» и требует урезать агрессивные стимулы ради удержания низкого дефицита бюджета. По его логике, финансовая стабильность важнее искусственного разогрева. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников указывает на жесткие рамки — сильное падение инвестиций (-14,3 процента в начале года) и дефицит рабочей силы. Он предлагает адаптироваться к долгосрочно высоким ставкам Центробанка и дорогому рублю.

Главный конфликт упирается в вопрос: кто оплатит риск технологического рывка в условиях, когда ЦБ зажал ликвидность, а Минфин бережет бюджетную «кубышку»? Эксперты отмечают, что из-за отсутствия надведомственного координатора система буксует, и это вновь поднимает вопрос о возрождении элементов Госплана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

И пока федеральные чиновники спорят о теории, Татарстан выступает идеальным полигоном, где все три модели работают одновременно. Региону удается совмещать экспансию Орешкина с консерватизмом Силуанова и ограничениями Решетникова. К примеру, как отметил экономист Арсений Кулескин, республика уже лидер по внедрению цифровых платформ и автоматизации, ведь на фоне тотального дефицита кадров, о котором на ПМЭФ заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, РТ делает ставку на роботизацию производств (в ОЭЗ «Алабуга» и на КАМАЗе).

- Это на практике доказывает тезис Орешкина, который говорил, что расти нужно не за счет расширения штата, а за счет производительности труда. Бюджетная дисциплина идет в стиле Силуанова, где Татарстан традиционно входит в число регионов-доноров с жесткой финансовой дисциплиной. Республика не рассчитывает на слепые дотации, а привлекает частный инвестиционный капитал под гарантии развитой инфраструктуры, сохраняя собственный баланс устойчивости. Ну и происходит борьба с ограничениями Решетникова, при которой бизнес ощутит смягчение политики ЦБ лишь к 2027 году. На этот сложный период Татарстан опирается на внутренние ресурсы: кластерную кооперацию, развитие ОЭЗ и поддержку МСП, минимизируя шок от падения федеральных инвестиции, - отметил эксперт.

Стратегия выживания бизнеса

Российская экономика вошла в фазу «операционного реализма», где долгосрочный рост ограничен скромным одним процентом в год, а бизнесу предстоит пережить затяжной период сверхдорогого кредитования. Ситуацию усугубляет аппаратный раскол между ведомствами, защищающими свои локальные интересы. Об этом популярный профильный макс-канал «Банкста» сообщил «Вечерней Казани», анализируя текущие макроэкономические проблемы.

По мнению экономистов, совместить экономическую экспансию и жесткий бюджетный консерватизм невозможно — это игра с нулевой суммой. Отсюда понятны и попытки Минфина удержать макростабильность, но без контролируемого дефицита бюджета системный прорыв не случится.

- Финансировать «риск роста» придется государству за счет внутренних резервов, а из-за отсутствия жесткого аппаратного арбитра, роль которого ранее выполнял нынешний министр обороны Андрей Белоусов, экономический блок обречен регулярно пересобирать модель управления, - отметили экономисты в «Банкста».

Эксперты считают необходимым создание надведомственного центра синхронизации министерств, так как эффект от жесткой ДКП доходит до компаний с задержкой в 2–3 квартала. Пиковую тяжесть от текущих ставок бизнес ощутит в первой половине 2027 года.

- Чтобы справиться с дорогими кредитами на фоне сокращения инвестиций, компаниям придется идти на радикальные меры. Им нужно будет урезать капитальные затраты, отказаться от масштабирования и сосредоточиться на секторах с госзаказом. Основная проблема сейчас — задержка в денежно-кредитной политике. Бизнес еще не полностью понимает масштаб давления, так как самые тяжелые времена еще впереди. Предложение создать аналог «Госплана» — естественная реакция рынка на разобщенность Минфина и Минэкономразвития. Когда регуляторы не могут договориться, частный сектор теряет ориентиры, - считают эксперты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В условиях, когда бизнес выживает за счет сокращения капитальных затрат и перехода на государственные контракты, централизованный арбитраж не просто политическая необходимость, а единственный способ сохранить инвестиционный потенциал страны. Без этого экономика рискует надолго остаться в стагнации с ежегодным ростом около одного процента.

Своим видением ситуации, жизнеспособностью подходов ведомств и региональной спецификой в интервью «Вечерней Казани» поделился известный экономист Александр Разуваев. Комментируя столкновение трех концепций экономического развития страны, он принял сторону российского Минфина.

- Больше всего мне нравится Силуанов, конечно, потому что главное — обеспечить макроэкономическую стабильность. Сочетать или совместить эти три подхода между собой для максимальной эффективности не получится — к сожалению, надо выбрать что-то одно. И пока идет СВО, в условиях политического давления, необходимо выбрать модель Минфина. У нас и так все ресурсы на СВО, если кинуть их еще куда-то, то экономика и, главное, бюджет могут просто разорваться, - отметил экономист.

При этом эксперт подчеркнул и согласился с тем, что без жесткого системного арбитра, каким ранее в правительстве выступал Андрей Белоусов, экономическая система так и продолжит каждый год строить новую модель, перестающую всех устраивать.

Экономист считает, что рынку сейчас критически нужна государственная поддержка. Он назвал его «совсем убитым и никаким». Разуваев предложил создать госкомпанию или крупное государственное учреждение, которое будет работать как брокер и инвестиционная компания. Также он предложил запустить ежедневные или еженедельные программы по финансовой грамотности на одном из федеральных каналов.

- Нужно создавать контент, понятный массовому зрителю, поскольку существующий телеканал «РБК» все-таки ориентирован на узкий круг трейдеров, - уточнил Разуваев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Отвечая на вопрос о временном лаге решений Центробанка, экономист скорректировал популярные оценки. На заявление о том, что экономика ощутит последствия текущих решений только в первой половине следующего года, Разуваев возразил: традиционный лаг составляет около шести месяцев, так что эффект проявится раньше.

Особое место в анализе Разуваева заняла специфика Татарстана, ведь региону нужны индивидуальные экономические настройки из-за мощного промышленного и технологического каркаса (нефтедобыча, нефтехимия, Иннополис и прочее). Экономист согласился с тезисом, что Татарстан стал площадкой, где одновременно и успешно работают все три министерские модели. И у республики есть и финансовые ресурсы, и амбиции, чтобы балансировать между экспансией и консерватизмом. Даже привлекая заемный капитал для выплаты дивидендов, «Татнефть» остается высоконадежным заемщиком. Регион, по его мнению, лидирует в сфере цифровизации и автоматизации на фоне тотального дефицита кадров.

- Татарстан подтверждает слова Максима Орешкина о том, что рост должен происходить за счет повышения производительности труда, а не увеличения штата. В республике можно использовать разные подходы, и региону не обязательно выбирать только один, — резюмировал Разуваев.

Кто должен оплачивать «риск роста»?

В дискуссию о будущем макроэкономического курса страны и поиске баланса между ведомствами включился известный экономист Андрей Жуковский. Оценивая предложенные правительственные концепции, он назвал наиболее жизнеспособным и своевременным курс, ориентированный на форсированное развитие инноваций.

По мнению эксперта, стратегия Орешкина оптимальна, так как страна испытывает острую потребность в технологическом суверенитете. Но и отечественные цифровые платформы необходимо полноценно закреплять не только внутри страны, но и на зарубежных рынках.

- Международное позиционирование российских IT-решений — это мощный геополитический актив и прямая польза для отечественного бизнеса. При этом бездумно и «без оглядки» следовать только одной модели нельзя — экономике в любом случае необходима разумная комбинация подходов и четко прописанные, согласованные с ведомствами степени риска, - сказал Жуковский, отметив, что финансирование технологического прорыва не должно ложиться исключительно на плечи государства. Хотя участие бюджета здесь фундаментально.

- Бюджетный фактор, безусловно, важен. Деньги государства должны закладываться в науку, цифровые платформы и поддержку технологических предпринимателей. Но я полностью солидарен с Силуановым: идти только за счет бюджетного импульса невозможно. Нужны частные инвестиции, а чтобы бизнес вкладывался, необходимо создать созидательную, понятную и привлекательную среду. На проекты с неясной рентабельностью и окупаемостью инвестор не пойдет. Нужно доработать инициативы Орешкина так, чтобы они стали коммерчески интересны рынку — от краудфандинга и до крупных корпораций - так растет весь мир, - уточнил экономист.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жуковский также считает, что идея возрождения надведомственного органа координации, которая сейчас активно обсуждается в экспертном сообществе, не просто жизнеспособна — она архиважна. Текущая проблема нашей управленческой модели заключается в том, что федеральные министерства эффективно отвечают каждое за свою узкую сферу деятельности. Однако единой государственной стратегии планирования развития народного хозяйства критически не хватает. Из-за отсутствия консолидации усилий ведомств страна топчется на месте.

- Создание структуры, которая сможет координировать работу министерств, станет важной попыткой государства реформировать систему планирования. Разумеется, речь не идет о механическом копировании советского Госплана. Новый орган должен быть полностью адаптирован к российской капиталистической реальности и гибко реагировать на современные вызовы. Обратите внимание, что сейчас денежно-кредитная политика смягчается. Малый бизнес и реальный сектор экономики особенно ждут ее дальнейшего смягчения, чтобы прогнозировать свою деятельность и стремиться к большей рентабельности. Многие российские компании сейчас балансируют на грани рентабельности, и это нужно учитывать, - добавил Жуковский.

В разгар министерских споров о векторах развития страны независимые аналитики указывают на фундаментальный кризис доверия и координации на самом верху управления. Своим жестким и бескомпромиссным взглядом на происходящее в эксклюзивном комментарии поделился известный экономист Алексей Кричевский. Он уверен, что все три обсуждаемые министерские концепции намертво завязаны друг на друга, из-за чего их обособленное существование невозможно.

- Технологическая экспансия требует огромных инвестиций в высокорисковые проекты. Построить независимую инфраструктуру в условиях полной неопределенности и растущей фискальной нагрузки нереально. Расчеты дефицита бюджета выглядят крайне странно — за первые пять месяцев года он уже вдвое превысил плановые показатели. Наращивать зарплаты без общего «спокойствия» в экономике и смягчения риторики бессмысленно — инфляция съест всё, а рост реальных располагаемых доходов станет «отрицательным», - отметил Кричевский.

Он критикует Минфин за маниакальное стремление урезать любые расходы. При этом налоговый коллапс из-за массовых банкротств бизнеса уже не позволяет собирать должные доходы.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Налицо банальное отсутствие договоренностей и общей выработанной линии в правительстве - это уже настоящий сериал. Даже президент открыто говорит, что госдолг у нас небольшой и его можно наращивать. На этом фоне мотивация Минфина закрывать инвестиции и ввергать предпринимателей в жуткую депрессию теряется окончательно. Прямо сейчас с ситуацией в экономике сделать уже ничего нельзя, так как мы имеем дело с комком застарелых системных проблем, - добавил экономист.

К нынешнему кризису, по его мнению, привели три ключевые причины. Во-первых, полное отсутствие нормальной коммуникации и компромиссов между ведомствами, ориентированных на интересы государства, а не отдельных лиц. Во-вторых, череда неверных управленческих решений, где одна ошибка привела к катастрофическим последствиям, таким как ключевая ставка ЦБ в 21 процент годовых. И, наконец, третья причина — отсутствие мировых прецедентов.

- Нам любят приводить в пример Иран, но иранский кейс абсолютно нерелевантен: страна 50 лет живет под санкциями без какого-либо внятного прогресса. Россия же пытается преуспеть при беспрецедентном числе ограничений, - уточнил Кричевский.

Единственной панацеей сейчас, уверен спикер, может стать только внятная работа всего экономического блока в одной команде, но быстрого эффекта от этого ждать уже не стоит.