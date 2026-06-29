Эксперты Т-Банка, ЕЭК и Банка России вместе с казанским предпринимателем обсудили, какую стратегию выбрать бизнесу в 2026 году: что будет с ключевой ставкой, где искать деньги на развитие и почему конкуренция в Татарстане растет.

Автор фото: Даниил Шведов

Год пройдет под высокой ставкой и дорогими деньгами, но не под падением спроса — это обсуждали на закрытом вечере для руководителей среднего и крупного бизнеса «Т-Бизнес» в Казани. Инвестиции бизнеса в основной капитал просели, зато товарооборот в стране и в Татарстане продолжает расти, а конкуренция за клиента и кадры в республике только усиливается. Эксперты уверены — бизнесу нужно не сворачиваться, а перестраивать стратегию на ближайшие два-три года и выдерживать конкуренцию.

Например, директор Департамента макроэкономической политики Евразийской экономической комиссии Алексей Ведев напоминает: инвестиционная пауза временная и компенсируется ростом потребления, поэтому пугаться статистики первого квартала не стоит.

- Чудес на свете не бывает: по результатам инвестиций мы видим, что в первом квартале инвестиции в основной капитал в России минус 14%, а Татарстан — минус 18%. Это просто инвестиционная пауза, происходит размен между инвестициями и потреблением, и потребление идёт наверх. Товарооборот же и в РФ, и в Татарстане на уровне плюс 4% по итогам первого квартала — и это компенсирует инвестиционные провалы, — уверен эксперт.



По словам Ведева, нынешний период стоит использовать для подготовки к следующему инвестиционному циклу: по его оценке, более устойчивые условия для роста могут сформироваться уже в 2027–2028 годах.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава аналитики по рынку облигаций сервиса инвестиций Т-Банка Юрий Тулинов советует не зацикливаться на банковском кредите, а гибко подходить к структуре заимствований — тогда подходящая схема финансирования найдется даже при дорогих деньгах.

- Важно понимать, что практически в любых условиях финансовые рынки остаются открытыми для компаний. Вопрос лишь в том, по какой стоимости компании смогут привлечь долг. Если компания гибко рассматривает разные структуры заимствований — фиксированную или плавающую ставку, рублевый или валютный долг, — то практически в любых условиях можно найти подходящую схему финансирования, — говорит Тулинов.

Заместитель начальника Волго-Вятского главного управления Банка России Екатерина Богопольская добавляет: сегодня стоит смотреть не только на кредит, но и на фондовый рынок. Тем более что государственная поддержка тоже смещается в эту сторону.

- Однозначно стоит смотреть шире, чем банковское кредитование. Широкомасштабные меры поддержки банковского кредитования сейчас трансформируются в точечные, направленные на узкую поддержку предприятий и приоритетных отраслей. И здесь верно будет смотреть в сторону возможностей, которые нам дает фондовый рынок, рынок капитала. И государственная поддержка в эту сторону тоже мигрирует. Я имею в виду компенсацию части затрат на организацию выпуска акций. Ведь привлечение средств посредством выпуска акций не увеличивает долговую нагрузку для бизнеса, — рассказала Богопольская.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кроме того, представитель Банка России рекомендовала компаниям внимательно следить за аргументацией регулятора по ключевой ставке и учитывать эти сигналы при управлении рисками и планировании развития бизнеса.

Основатель казанской компании «Союз-Прибор» Андрей Бурмистров уверен, что многолетним трендом станет импортозамещение. А среди управленческих инструментов стоит внимательнее присматриваться к искусственному интеллекту.

- Есть очень много современных инструментов в сфере ИИ, на которые я порекомендовал бы внимательно смотреть. Они уже работоспособные, вплоть до включения ассистента в свой управленческий производственный процесс, — отмечает Бурмистров.

Тему искусственного интеллекта участники встречи назвали одной из ключевых для бизнеса в ближайшие годы. По словам Ведева, именно цифровизация и внедрение ИИ способны стать одним из главных драйверов экономического роста и повышения эффективности компаний.



Где искать ресурсы для роста

Прогноз по ключевой ставке T-Банка: снижение продолжится, но медленными шагами, и к концу 2026 года она может составить порядка 13,5%. По словам Тулинова, накопленная с начала года инфляция уже почти достигла целевых 4%, поэтому регулятор настроен особенно осторожно. Но доступ к финансированию у компаний при этом не закрывается, меняется лишь его цена.

- Наш прогноз по ключевой ставке на конец года — это 13,5%. То есть мы увидим ещё несколько снижений с текущих 14 по 0,25%. Но очень медленными шагами. Факторов, на которые Центральный Банк смотрит, очень много — и внешние, такие как геополитика и цены на нефть, и внутренние — что происходит с бюджетом, с кредитованием, с инфляцией и инфляционными ожиданиями», — рассказал Тулинов.

Ведев отдельно отмечает, что подросшие на фоне ближневосточного кризиса цены на нефть оживили сырьевой экспорт, а вырученные от него средства можно направить на развитие высокотехнологичных отраслей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

- Без сомнения, сырьевой экспорт сейчас достаточно рентабелен. Сырьевая экономика — это не проклятие, а скорее подушка безопасности, и избыточные рентные деньги можно использовать для развития высокотехнологичных отраслей, — рассказал Ведев.

На рынке капитала, по словам Тулинова, последний год стал знаковым: розничные клиенты Т-Инвестиций впервые в истории вложили в облигации больше, чем в акции, а сам долговой рынок остается открытым для эмитентов любого размера — от КАМАЗа до небольших компаний, которым пока рано выпускать облигации и доступен рынок цифровых финансовых активов.

- В последний год рынок облигаций пользовался особым спросом со стороны инвесторов. Ключевая ставка постепенно снижалась, инфляция замедлялась, и облигации при этом дорожали в цене, а в отличие от акций еще и приносят процентный доход. Что касается эмитентов из Татарстана, наиболее знаковое имя на этом рынке — компания КАМАЗ, но глобально рынок открыт для широкого профиля эмитентов, больших и маленьких, — рассказал Тулинов.

Какие инструменты выбирает бизнес

По словам главы компании «Союз-Прибор», ситуация с кадрами в самой Казани постепенно выравнивается в пользу работодателя, хотя в пределах одного региона картина далеко не однородная. По его словам, рынок сегодня больше идет в сторону работодателей, но даже в пределах Татарстана картина не равнозначная. При этом в Закамье, где активно развивается промышленность и особая экономическая зона, кадровый дефицит по-прежнему остается одним из главных ограничений для бизнеса.

Главной статьей издержек последнего года Бурмистров называет налоги, но даже на этом фоне не видит причин сворачивать развитие.

Региональный руководитель по развитию кредитования Т-Бизнеса Кристина Микушина рассказывает, что спрос на финансирование у татарстанских компаний сегодня растет не столько в объемах, сколько в количестве заявок — бизнес стал бережнее относиться к деньгам, но не отказывается от развития.

- Мы наблюдаем максимальный спрос на финансирование в обрабатывающей промышленности, нефтесервисе и IT-направлении. Спрос изменился, если сравнивать с 2025 годом, когда был экстенсивный рост: в 2026 году рост более сдержанный относительно сумм финансирования, предприятия предпочитают использовать накопленную финансовую подушку. Но количество запросов по сравнению с 2025 годом в два и более раза больше, и фокус сместился на факторинговые продукты в лимитах дебиторов — такие продукты легко получить, и ставка по ним значительно ниже, чем по обычному кредитованию, — рассказала Микушина.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самым быстрорастущим продуктом называют лизинг — в том числе возвратный, когда под уже имеющуюся недвижимость можно получить длинное финансирование, а среди корпоративных клиентов в Татарстане особенно прижились скоринговые решения. Также в Татарстане полюбили скоринговые продукты: в сумме до 150 миллионов рублей по предодобренным лимитам за 3 дня можно получить кредит без залога, под поручительство бенефициара.

Бизнес Татарстана не наращивает долги, а распечатывает собственную финансовую подушку, накопленную за предыдущие годы роста. Количество заявок на финансирование при этом не падает, а растет — просто компании выбирают более дешевые и гибкие инструменты вместо прямых кредитов. По словам экспертов, это говорит не о настороженности бизнеса, а скорее об его зрелости: деньги стали дороже, но желание развиваться у многих остается прежним.