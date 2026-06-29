Экономика
29 июня 18:47
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«Вечерняя Казань»

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Минниханов высоко оценил работу ТАИФа

Нефтепереработка компании за 2025 год составила 6,7 миллиона тонн.

Минниханов высоко оценил работу ТАИФа

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в годовом заседании общего собрания акционеров АО «ТАИФ». За прошлый год объем промышленного производства в республике превысил шесть триллионов рублей, ВРП - свыше 5,7 триллиона рублей. Регион добыл 34,5 миллиона тонн нефти. Нефтепереработка составила практически 23,7 миллиона тонн, из которых «ТАИФ-НК» переработал 6,7 миллиона.

Минниханов отметил огромный опыт работы компании, профессиональную команду и реализацию больших проектов. Глава республики дал высокую оценку результатам деятельности Группы ТАИФ, отметил значимость её вклада в устойчивое развитие и благополучие Татарстана.

Помимо прочего, ТАИФ завершил строительство современного Научно-исследовательского центра в Нижнекамске и начал разработку нового инвестпроекта по производству литейного кокса. В ООО «ТАИФ-НК АЗС» продолжаются модернизация и ребрендинг сети автозаправочных станций.

Группа ТАИФ также за прошлый год перечислила два миллиарда рублей на благотворительные и спонсорские цели. А проект по сохранению снежного барса стал одним из знаковых для компании, сообщили в пресс-службе раиса РТ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин продлил запрет на экспорт нефти по контрактам с потолком цен. Мера будет действовать до 31 декабря 2027 года.

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