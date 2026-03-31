Экономика
31 марта 11:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Из-за снижения ставок по ипотеке вырастут цены на «вторичку»

Объем ипотеки в стоимостном выражении за 2026 год может вырасти до 20%.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если ставки по ипотеке снизятся, то это приведет к росту спроса на вторичном рынке жилья. Такой прогноз дала заместитель коммерческого директора «СК10» Дарья Боковня. Ее слова приводит ТАСС.

Несколько банков с 1 апреля собираются снизить ставки по рыночной ипотеке при первоначальном взносе от 50 процентов. Это может поспособствовать оживлению спроса, но не изменит ситуацию глобально. Драйвером спроса в комфорт-классе по-прежнему остается льготная ипотека, тогда как на «вторичке» цена сильнее привязана к ключевой ставке.

Как говорит директор, руководитель направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева, в апреле рынок будет ждать дальнейшего плавного снижения ставок (на 1,5—2 процентных пункта). Объем ипотеки в стоимостном выражении по итогам 2026 года может вырасти на 15—20 процентов, но эффект будет развиваться постепенно, после снижения ключевой ставки до уровня 12—13 процентов.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово продавать квартиры для закрытия ипотеки. Было закрыто ссуд на 425 миллионов рублей. Это может косвенно доказывать финансовые трудности заемщиков. Продажа квартиры по рыночной цене становится для них способом рассчитаться с долгом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.