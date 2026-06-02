ОАК планирует выпустить в 2026 году четыре казанских Ту-214 для спецзаказчиков
Для Red Wings поставки начнутся в 2027 году.
Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха завил, что компания выпустит в 2026 году четыре самолета Ту-214. Они предназначены для спецзаказчиков. А поставки для авиакомпании Red Wings начнутся в 2027 году, приводит его слова ТАСС. В 2026 году планируется произвести восемь самолетов, а в последующем — до 20.
«Завод к этому практически готов, мы готовы выпускать его серийно, массово», - сообщил он.
Благодаря инвестициям в техперевооружение на казанском заводе предприятие может выйти на производство до 20 машин в год.
Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 готовится купить 100 казанских самолетов Ту-214. Первые десять лайнеров поставят заказчику в версии с отдельным местом бортинженера.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Особое внимание уделят расширению дорог, реконструкции мостов и искусственных сооружений.
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.