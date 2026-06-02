Для Red Wings поставки начнутся в 2027 году.

Автор фото: ОАК

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха завил, что компания выпустит в 2026 году четыре самолета Ту-214. Они предназначены для спецзаказчиков. А поставки для авиакомпании Red Wings начнутся в 2027 году, приводит его слова ТАСС. В 2026 году планируется произвести восемь самолетов, а в последующем — до 20.

«Завод к этому практически готов, мы готовы выпускать его серийно, массово», - сообщил он.

Благодаря инвестициям в техперевооружение на казанском заводе предприятие может выйти на производство до 20 машин в год.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 готовится купить 100 казанских самолетов Ту-214. Первые десять лайнеров поставят заказчику в версии с отдельным местом бортинженера.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.