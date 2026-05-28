К Сабантую отремонтируют деревянный город в казанском поселке Мирный за 2,8 млн
В общей сложности на проведение татарского народного праздника Казань потратит больше 113 миллионов рублей.
В казанском поселке Мирный собрались ремонтировать деревянный город к Сабантую 2026 года. На это потратят 2,832 миллиона рублей. Работы должны быть завершены до 20 июня. Заказчиком является МБУ «Центр развития культуры» Нурлатского района. Тендер опубликован а госзакупках. Финансирование пойдет из бюджета района.
На проведение Сабантуя в Березовой роще на площадке «Майдан» Казани направят 70,756 миллиона рублей. На эти деньги подрядчик должен будет установить сцену, шатры, сделать декорации, предоставить экраны и звуковое оборудование, установить досмотровые зоны, обеспечить мероприятие контролерами-распорядителями и многое другое. Работы должны быть завершены до 25 июня. Заказчик — МКУ «Управление культуры Исполнительного комитета муниципального образования Казани». Финансирование закупки — из городского бюджета.
Также Сабантуй пройдет на озере Лебяжье. На проведение мероприятия там направят 42,725 миллиона рублей. Там нужно организовать театрализованное представление, выступление детских и подростковых танцевальных коллективов, выступление профессиональных актеров из числа актеров татарских театров, популярных артистов татарской эстрады, музыкальных групп и коллективов и многое другое, в том числе оборудование, сцена, персонал и так далее. На территории будут площадки сразу нескольких районов. Заказчиками выступили администрации КирМоса, Советского района, а также Ново-Савиновского и Авиастроительного районов.
Ранее сообщалось, что ограничения из-за празднования Сабантуя введут в Казани. Изменения в организации дорожного движения планируются с 18:00 19 июня до 8:00 22 июня.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Современные составы сделали комфортными и для персонала, и для пассажиров — велосипедистов, семей с детьми и людей с ОВЗ.
Инесса Куляжева нашла на бывшего мужа новый компромат — судья по их делу около 10 лет служила в исполнительном комитете города, замруководителя которого является Игорь Куляжев.
В пик знойной погоды многие бегут на городские пляжи, чтобы от души поплавать и получить заветный загар. Очевидный выбор, но не единственный. Подробнее разберем, где казанцам искать альтернативу, и сколько за это придется заплатить.
Решение взыскать со спортсменки 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей соперницы могло стать прецедентом. Однако известной российской баскетболистке удалось отстоять дочь, а заодно и здравый смысл.
Наряду с высокими тратами Казани на численность бездомных животных, по сравнению с другими городами ПФО, исполком позволяет скрывать результаты работы. Эксперты указывают на архаичность системы, указывая на пример впереди идущих соседей.