Каток на «Черном озере» в Казани закрывается
Сезон катания на коньках завершается.
Главный городской каток Казани, который находится в парке «Черное озеро», закрывается. Он будет работать до 22:00 10 марта. Ранее завершил сезон каток на Московском рынке.
Каток всю зиму работал с перебоями из-за погодных условий. Недавно его также закрывали из-за плюсовой температуры и мокрого снега. В этот раз сезон катания на коньках официально завершается, прокат будет закрыт.
Также говорилось, что в Татарстане потеплеет до +4 градусов, но будет скользко. Синоптики обещают резкие перепады температуры: от ночных -25 градусов до дневного плюса и сильной гололедицы.
Все самое интересное в нашем телеграм-канале.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Россия пока держит розницу под контролем, но биржевые котировки уже растут — вслед за мировыми.
Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
Аналитики оценили вклад супруги как няни, повара, клинера и персонального ассистента.
Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.
Заслуженный врач республики скончался на 60-м году жизни.
В 2025 году индекс промышленности вырос на 9,9%, опередив общероссийские показатели. Республика научилась жить в новой реальности, когда «нефтянка» больше не кормит бюджет. Но остаются уязвимости, которые ставят под удар отдельные отрасли.