Сезон катания на коньках завершается.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главный городской каток Казани, который находится в парке «Черное озеро», закрывается. Он будет работать до 22:00 10 марта. Ранее завершил сезон каток на Московском рынке.

Каток всю зиму работал с перебоями из-за погодных условий. Недавно его также закрывали из-за плюсовой температуры и мокрого снега. В этот раз сезон катания на коньках официально завершается, прокат будет закрыт.

Также говорилось, что в Татарстане потеплеет до +4 градусов, но будет скользко. Синоптики обещают резкие перепады температуры: от ночных -25 градусов до дневного плюса и сильной гололедицы.

