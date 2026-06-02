На участке будут реконструировать тепловые сети.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Из-за реконструкции внутриквартальных тепловых сетей на улице Большой Красной временно будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщили в комитете по транспорту Казани.

Меры вводят с 23:00 27 июня до 5:00 28 июня по улице Большой Красной в районе дома № 17.

Ранее сообщалось, что из-за VK Fest в Казани введут ограничения движения. Мера будет действовать с 6 по 8 июня на Сибгата Хакима и Бондаренко.

Также в Казани почти на два месяца частично ограничено движение по улице Шатурской. Здесь проходит реконструкция водопровода. Временная мера действует на участке улицы Шатурской в районе дома № 51 по улице Челюскина.

