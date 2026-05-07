В Казани почти на два месяца частично ограничат движение по улице Шатурской
Здесь пройдет реконструкция водопровода.
Движение по улице Шатурской в Казани будет частично перекрыто с 12 мая по 26 июня. Специалисты займутся реконструкцией водопровода.
В комитете внешнего благоустройства уточнили, что временная мера будет действовать в эти дни на участке улицы Шатурской в районе дома № 51 по улице Челюскина.
Горожанам напомнили, что информацию об ограничениях движения в связи с ремонтными работами можно прочитать в специальном разделе.
