Городская среда
7 мая 01:46
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

В Казани почти на два месяца частично ограничат движение по улице Шатурской

Здесь пройдет реконструкция водопровода.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Движение по улице Шатурской в Казани будет частично перекрыто с 12 мая по 26 июня. Специалисты займутся реконструкцией водопровода.  

В комитете внешнего благоустройства уточнили, что временная мера будет действовать в эти дни на участке улицы Шатурской в районе дома № 51 по улице Челюскина.

Горожанам напомнили, что информацию об ограничениях движения в связи с ремонтными работами можно прочитать в специальном разделе.

Ранее сообщалось, что «Трамвай Победы» в Казани запустят по маршруту № 5. Для пассажиров праздничного транспорта 7 и 8 мая выступят артисты КЦ «Сайдаш».

