Городская среда
24 марта 01:18
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В Казани выбор жилья по семейной ипотеке упал за год в три с лишним раза

Покупателям на начало марта предлагали меньше ста квартир.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В российских мегаполисах все меньше квартир предлагается по семейной ипотеке. Число такого жилья за год сократилось в 1,5 раза.  

По данным на начало марта 2026 года, количество предлагаемых по семейной ипотеке квартир во всех 16 городах-миллионниках составляло 106 тысяч. Для сравнения: еще год назад их было 157 тысяч, пишет «РБК Недвижимость». Количество подходящего жилья в новостройках в процентном соотношении сократилось с 50% до 37,1%.  

Наиболее критичная ситуация сложилась в Казани:  объем подходящего под семейную ипотеку жилья сократился в сравнении с годом ранее в 3,2 раза. Покупателям в начале марта предлагалось меньше ста квартир, или  0,8% от общего предложения. Год назад таких квартир было порядка 300.  

В список городов с самым широким выбором жилья по семейной ипотеке вошли Волгоград  (70,3%), Санкт-Петербург (64%), а также Воронеж и Ростов-на-Дону (более 50%).

Ранее мы писали, что в Авиастроительном районе появятся 10 новых улиц. Вновь сформированные улицы внесут в реестр и установят таблички.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.