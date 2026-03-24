Покупателям на начало марта предлагали меньше ста квартир.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В российских мегаполисах все меньше квартир предлагается по семейной ипотеке. Число такого жилья за год сократилось в 1,5 раза.

По данным на начало марта 2026 года, количество предлагаемых по семейной ипотеке квартир во всех 16 городах-миллионниках составляло 106 тысяч. Для сравнения: еще год назад их было 157 тысяч, пишет «РБК Недвижимость». Количество подходящего жилья в новостройках в процентном соотношении сократилось с 50% до 37,1%.

Наиболее критичная ситуация сложилась в Казани: объем подходящего под семейную ипотеку жилья сократился в сравнении с годом ранее в 3,2 раза. Покупателям в начале марта предлагалось меньше ста квартир, или 0,8% от общего предложения. Год назад таких квартир было порядка 300.

В список городов с самым широким выбором жилья по семейной ипотеке вошли Волгоград (70,3%), Санкт-Петербург (64%), а также Воронеж и Ростов-на-Дону (более 50%).

