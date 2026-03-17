Совместный проект ГСИ ГМИИ РТ и КАРБДТ им. Качалова приурочен к 150-летию СТД России и его всероссийскому проекту «Ночь театрального искусства». А кроме того, народный артист РТ Илья Славутский отмечает 20-летие своего творческого хобби.

Автор фото: Ольга Юхновская / ИД «Вечерняя Казань»

По мере того, как молодой артист рос профессионально, столь же активно развивался он и как фотохудожник. Разумеется, круг интересов фотографа Славутского сосредоточен на театре и людей в нем.

В ГСИ представлены 60 работ, преимущественно в портретном жанре. Так, выделяется серия «Актеры», где видим знаменитых коллег Славутского - Светлану Романову, Рената Тазетдинова, Александра Славутского, Шауката Биктемирова, Марата Голубева, Михаила Галицкого, балерину Александру Елагину и многих других представителей татарстанской театральной элиты. Также в экспозицию включены фрагменты из разных серий и фотопроектов Ильи Славутского – многозначный философский «Театральный натюрморт», раздвигающие рамки привычного «Шаг со сцены» и «В дороге», а также постановочные фотовысказывания «Мастер и Маргарита» (уникальные образы Аннушки, Маргариты, Наташи и Борова), «Мертвые души» и «Наш Пушкин» (это коллективный портрет артистов в образах разных постановок по Пушкину). Выделим и такую работу Славутского, как «Нет маленьких ролей», где каждый персонаж на снимке обладает уникальной харизмой. Очень выразителен драматургически портрет актера Владимира Мазура в образе Фирса (персонаж чеховской драмы «Вишневый сад»). На снимке старик с пронзительным до боли взглядом держит в руке погасший огарок свечи, дым от которой развеялся, как и прежняя жизнь.

Присутствуют на выставке и ставшие уже историческими кадры, запечатлевшие этапы глобальной реконструкции старейшего русского театра России. Напомним, что Качаловский театр проживает свой 235-й сезон!

После тщательного знакомства с экспозицией (отметим, что ее архитектура выстроена максимально деликатно) в целом вырисовывается яркая, темпераментная и целостная картина мира, в котором «живет как дышит» автор выставки – народный артист Татарстана, заслуженный артист России, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» – 2025. Подводя итог: выставка «День театра» – это взгляд через объектив фотокамеры театрального актера, режиссера, того, кто не просто знает театр, но для кого театр – вся его жизнь. Практически каждая работа – это фрагмент не только театральной жизни, но и личной истории автора. Это его высказывание, такое же, как и все его работы в театре – очень яркое, иногда трагикомичное и неизменно откровенное.

Кстати, самая первая персональная выставка Ильи Славутского – «Этюды» – проходила в Доме актера СТД РТ ровно 20 лет назад, в декабре 2006-го. Посетив ее тогда, автор этих строк отмечала, что работы Ильи сразу отличал серьезный подход: «Этюды» были выполнены на профессиональном уровне. А ведь это было лишь начало! С тех пор ведущий актер Качаловской труппы с завидной регулярностью представил общественности такие экспозиции, как «Театральные зарисовки», «Истории», «Фантазии», «Мгновения», «Сюжеты», «Избранное», «Актеры», «Фотография – любовь моя», «Фантазии», «Лучшее», «Театр в моде». Причем проходили они не только в стенах родного театра, но также в Национальном музее РТ, Госсовете Татарстана, КФУ, Ак Барс Галерее, ГДЦ «Свита Холл» и в СТД России в Москве. Нынешняя выставка – тринадцатая по счету. Причем Славутский считает «чертову дюжину» счастливым для себя числом!

Редактор отдела культуры прошлась по выставке вместе с автором и поговорила с ним о природе его творческого увлечения.

- Илья, вы на цифру снимаете или предпочитаете по старинке – пленка, проявка и вот это вот все?

- Есть, конечно, люди упертые, но я не из их числа. Снимаю на цифру и только на цифру.

- Сколько дублей делаете? Например, для портрета отца – Александра Яковлевича Славутского?

- Сделал с одного раза! Надо понимать, что характер у главного режиссера нашего театра такой, что он не будет позировать и сидеть столько, сколько хотел бы фотограф.

- Вы очень бережно работаете со светом. Некоторые фотографии из серий «Свои» и «Мой Шекспир» оставили ощущение средневековой тональности, словно смотришь на полотна старых голландцев, опять же Брейгеля вспоминаем.

- Правильно ощущаете, я специально создавал такую атмосферу. А рядом – моя ранняя работа, «Шутка» называется (три актрисы задорно смеются. – «ВК»), очень люблю ее, хотя она и простая по композиции, за энергетику и выразительность.

- Поразительным получился и «Фирс».

- Это метафора уходящей, исчезающей жизни. Дымок от свечи почти исчез, и мы понимаем, что старый Фирс обречен, он умирает… Как вы успели заметить, в экспозиции много снимков «по следам» наших спектаклей.

- Как я понимаю, народного артиста Рената Тазетдинова вы встретили в Лядском саду, где он часто прогуливался. И вы действительно остановили прекрасный миг! А где снимали Шауката Биктемирова?

- Он ко мне в студию приходил. Ну как в студию? В театре у меня есть малюсенький уголок. Там и работали.

- Илья, создается впечатление, что вы с фотоаппаратом не расстаетесь.

- А вот тут ошибаетесь. Не могу о себе сказать, что я фотограф-трудоголик. Все зависит от моего энтузиазма. Я ведь никому ничего не должен. То есть хочу – снимаю, хочу – не снимаю. Но если появляется некий проект, договоренность с журналом или корпорацией, тогда пишем план, собираем помощников, рассчитываем экономическую сторону. А вот творческие сессии по-разному происходят: возникает идея, которую развиваю, обсуждаю с актерами и довожу до реализации. Но чтобы аппарат с собой всюду носить – такого нет. Я не ощущаю себя неким фотокорром, который специализируется на репортажной съемке, ищет под ногами выигрышный кадр. Все же я человек театра, люблю делать эстетские вещи, в которых заложена концепция, какая-то большая идея.

- А дома висят ваши работы?

- Однажды собрался кое-что повесить, а потом понял, что сойду с ума на них день и ночь смотреть. Поэтому у нас только одна фотография дома – это портрет нашего с Леной (народная артистка РТ Елена Ряшина. – «ВК») сына Александра.

- В главном фойе Качаловского театра портреты артистов труппы тоже вашего авторства?

Да, их делал я. Но не считаю это каким-то своим большим творческим достижением. Просто стояла задача создать работы, где артист максимально просто подан, и чтобы ничего не отвлекало от его образа, взгляда. В этих портретах, как вы знаете, нет изысков, необычных ракурсов, эксперимента со светом. На самом деле, эта якобы «простая» работа оказалась довольно трудной. Люди же совершенно разные, а надо было соблюсти некую пропорцию, единство стиля. К тому же мне приходится добавлять к уже существующей галерее портретов фотографии новых артистов, и здесь от меня требуется идеально соблюсти тональность с прежними снимками.

- Ваше хобби – довольно редкая история для человека театра. Вспоминаю лишь имя представителя другого поколения артистов Качаловского – Юрия Степановича Федотова, который задолго до вас так же незаурядно проявлял себя в искусстве фотографии.

- Он был очень серьезным фотографом, но у Юрия Степановича была другая направленность – он снимал преимущественно репортажные сюжеты. К счастью, я застал его в труппе, он даже нас, молодых актеров, снимал. В то время я еще не увлекся фотографией, был слишком юн. А взял я в руки камеру в начале 2000-х.

- Глядя на ваши успехи в фотографии, пробовал кто-то из коллег пойти по вашим стопам? Кстати, вы где-то обучались азам фотоискусства?

- Сначала будто заразились, и много кто пробовал, но в дальнейшем это дело оставили. Насчет профобразования, то нет, я – самоучка (смеется). Думаю, нельзя научиться фотографированию, как режиссуре и актерскому мастерству. Но если чувствуешь в себе какую-то расположенность, то дальше просто трудишься и трудишься. Но без божьей искры ничего не получится. Я в этом убежден, и чем дольше живу, тем яснее это вижу. Вот и все. Все эти профильные вузы, регалии – наносная конструкция. Можно закончить 50 институтов, докторских диссертаций несметно написать, а ничего не поможет, если человек не ощущает в себе тот самый «огонек».

- Так вот насчет «огонька»: недавно вы поставили пьесу «Привидения» ХХ, где выступили не только режиссером, но и впервые – художником по костюмам!

- Чему очень рад, и хочу еще! Я бы и декорациями тоже занялся, сценография – отдельный творческий мир. Мне все это очень интересно. Разумеется, любой спектакль предполагает тесное сотрудничество с художником, но он создает то, на чем делает акцент режиссер. А поскольку я неплохо умею рисовать, то для меня это вообще не стало проблемой: мои эскизы было легко воплотить.

- Так вы в художественной школе учились?

- Не угадали. Я просто очень талантливый (хохочет), не забудьте указать в скобках, что артист смеялся.

Выставка «День театра Ильи Славутского» в ГСИ ГМИИ РТ работает по 29 марта включительно. Накануне закрытия, 28 марта, в ГСИ состоится творческая встреча с Ильей Славутским: спешите воспользоваться шансом напрямую пообщаться со знаменитостью.