Ждем мировую премьеру пьесы композитора Эльмира Низамова «К свету».

По приглашению ГАСО РТ на сцене БКЗ им. С. Сайдашева выступают органисты и дирижеры из разных стран. География участников - Россия, Испания, Нидерланды, Япония.

«Уникальность нашего фестиваля в соединении органа с оркестром, - говорит художественный руководитель ГАСО РТ и фестиваля народный артист России и Республики Татарстан дирижер Александр Сладковский. – За семь лет мы охватили невероятно богатый репертуар для этого короля инструментов. В каждую программу включаем либо казанскую, либо мировую премьеру: для нашего фестиваля специально пишут современные композиторы, чья музыка несет дыхание сегодняшнего дня».

Форум открылся 11 марта программой «Вибрации гармоний», в которой участвовали органисты Хироко Иноуэ (Япония), Жан-Пьер Стайверс (Нидерланды). За пультом ГАСО РТ стоял Илья Гайсин: это был его дирижерский дебют в Казани. Прозвучали сочинения французских и американских композиторов первой трети XX века, Равеля, Пуленка, Гершвина, Копленда.

Второй фестивальный концерт пройдет 18 марта. Прозвучит музыка советских композиторов. Концептуально программа объединена идеей «Движения к свету». Главный дирижер БСО имени П.И. Чайковского Арсентий Ткаченко и заслуженный артист России, органист из Санкт-Петербурга Даниэль Зарецкий напомнят о творчестве композиторов-корифеев (в программе – органные концерты А. Гедике, Д. Кривицкого, сюита «Польские напевы» для оркестра М. Вайнберга). В этот день состоится мировая премьера пьесы «К свету» современного казанского композитора Эльмира Низамова, сделавшего специальную версию партитуры для фестиваля.

Концерт-закрытие 21 марта посвятят дню рождения И.С. Баха (21 марта 1685 – 28 июля 1750). Впервые за пульт ГАСО РТ встанет народный артист России, главный дирижер МАМТ имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Феликс Коробов. Также казанская публика откроет для себя имя испанского органиста Даниэля Сальвадора. Музыка И.С. Баха будет представлена сквозь призму восприятия композиторов других веков: это Бах – Веберн Фуга (ricercata) из «Музыкального приношения», и Бах – Моцарт – Г. Рождественский «Три Адажио и фуги для оркестра». Орган и оркестр соединятся в концертах Вивальди, Генделя и в мощной романтической Симфонии № 1 А. Гильмана, которая станет кульминационной точкой этой роскошной музыкальной программы.

