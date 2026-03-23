Студентка из Татарстана стала победительницей всероссийского конкурса. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба учреждения.

В этом году на конкурс поступило более 4 тысяч работ из 84 регионов России и шести зарубежных стран. Первое место в номинации «История России в рисунке» среди участников старше 18 лет заняла 18-летняя Регина Сафаргалиева.

На своей работе студентка изобразила посад — торгово-ремесленную часть древнерусского города, уделив внимание деталям городской жизни. Поздравления в адрес победительницы уже появились в соцсетях.

