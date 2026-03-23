Культура
23 марта 08:50
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Студентка из Татарстана признана лучшей в конкурсе «История России в рисунке»

Всего на конкурс прислали более 4 тысяч работ из 84 регионов и 6 стран.

Автор фото: предоставлено организаторами конкурса

Студентка из Татарстана стала победительницей всероссийского конкурса. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба учреждения.

В этом году на конкурс поступило более 4 тысяч работ из 84 регионов России и шести зарубежных стран. Первое место в номинации «История России в рисунке» среди участников старше 18 лет заняла 18-летняя Регина Сафаргалиева.

Автор фото: предоставлено организаторами конкурса

На своей работе студентка изобразила посад — торгово-ремесленную часть древнерусского города, уделив внимание деталям городской жизни. Поздравления в адрес победительницы уже появились в соцсетях.

Ранее мы писали, что в Казани выберут учителя года Татарстана. Победитель примет участие в заключительном этапе конкурса «Учитель года России -2026».

Популярное
скриншот видео
Педагог из Казани избил студента розовым дилдо — начата проверка

На видео педагог с улыбкой наносил удары по голове, ногам и ягодицам. В это время коллега смеялась и не выпускала студента из кабинета.

ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана «простил» убийство Эмилю Бикбову с третьего раза

Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.

скриншот видео
Мошенники извращенно издевались над дочерью убитой в Москве предпринимательницы

Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.

РИА Новости
Приготовление шашлыков во дворе грозит обернуться штрафом в 15 тысяч рублей

Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
За использование зимних шин на дорогах Татарстана начнут штрафовать

Запрет начнет действовать с начала лета.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
