Студентка из Татарстана признана лучшей в конкурсе «История России в рисунке»
Всего на конкурс прислали более 4 тысяч работ из 84 регионов и 6 стран.
Студентка из Татарстана стала победительницей всероссийского конкурса. Торжественная церемония награждения прошла в Национальном центре «Россия», сообщает пресс-служба учреждения.
В этом году на конкурс поступило более 4 тысяч работ из 84 регионов России и шести зарубежных стран. Первое место в номинации «История России в рисунке» среди участников старше 18 лет заняла 18-летняя Регина Сафаргалиева.
На своей работе студентка изобразила посад — торгово-ремесленную часть древнерусского города, уделив внимание деталям городской жизни. Поздравления в адрес победительницы уже появились в соцсетях.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
