В честь народного артиста Татарстана в ТАГТОиБ им. М. Джалиля - балет «Ромео и Джульетта».

Показ романтического балета можно назвать посвящением благородному принцу, которым был на сцене недавно отметивший 80-летие заслуженный артист России, народный артист Татарстана, в прошлом – ведущий солист балетной труппы театра им. М. Джалиля Камиль Гайфуллович Гайнуллин.

В спектакле 28 марта главные партии исполнят Кристина Захарова (Джульетта), Вагнер Карвальо (Ромео), Олег Ивенко (Меркуцио), Антон Полодюк (Тибальд), Салават Булатов (Парис). Дирижер – Нуржан Байбусинов (Казахстан). Разумеется, в этот вечер юбиляр будет присутствовать в зале.

Камиль Гайнуллин окончил Ленинградское хореографическое училище им. А.Я. Вагановой (1965), Казанский государственный университет (1978). В 1965—1987-м – ведущий солист труппы. Среди исполненных им партий: Принц Зигфрид («Лебединое озеро» Чайковского), Ромео («Ромео и Джульетта» Прокофьева), Альберт («Жизель» Адана), Конрад («Корсар» Адана), Базиль («Дон Кихот» Минкуса), Принц Дезире («Спящая красавица» Чайковского), Вацлав, Гирей («Бахчисарайский фонтан» Асафьева), Юноша («Шопениана» на музыку Шопена), Хозе («Кармен-сюита» Бизе—Щедрина), Былтыр («Шурале» Яруллина), Алмай («Водяная» Бакирова), Нур («Зюгра» Жиганова), Поэт («Бессмертная песня» Монасыпова) и многие другие.

После завершения танцевальной карьеры Камиль Гайнуллин заведовал хореографическим отделением Казанского музыкального училища, был председателем Музыкального общества Республики Татарстан.

«За двадцать лет сценической карьеры Камиль Гайнуллин исполнил около пятидесяти сольных партий. Широк диапазон выразительных возможностей танцовщика: от строгой, академичной классики до сочной характерности. Но с особенным вдохновением и любовью он исполнял партии принцев, подчеркивая в них благородство, изысканность, рыцарское отношение к даме», – писала о танцовщике литератор, переводчик, пропагандист музыкально-театрального искусства, заслуженный деятель искусств ТАССР, старший хранитель музейных фондов ТАГТОиБ им. М. Джалиля Рамзия Такташ.

