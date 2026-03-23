Балетоманам приготовиться: билеты на форум поступят в продажу 24 марта.

XXXIX Международный фестиваль классического балета им. Рудольфа Нуриева пройдет в Казани с 12 по 31 мая. Программу откроет премьера балета «Золушка» Сергея Прокофьева. Одна из самых ярких симфонических партитур XX века обретет новое прочтение в хореографической версии Надежды Калининой и сценографии Сергея Новикова. Музыкальным руководителем постановки выступит известный дирижер, директор Армянского национального театра оперы и балета Карен Дургарян.

В афише фестиваля, который уже 39-й раз пройдет на сцене Татарского академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, – шедевры балетного наследия XIX—XX веков («Баядерка», «Корсар», «Дон Кихот», «Щелкунчик»), национальная классика («Шурале» Фарида Яруллина), а также авторские спектакли театра («Грек Зорба» Микоса Теодоракиса в хореографии Леонида (Лорки) Мясина, «Лебединое озеро» Петра Чайковского в хореографии народного артиста СССР Владимира Васильева). В спектаклях примут участие артисты и дирижеры, представляющие ведущие театры России и зарубежных стран.

В рамках Нуриевского фестиваля выступит труппа Санкт-Петербургского театра балета Бориса Эйфмана со спектаклем «Красная Жизель» на музыку Петра Чайковского, Альфреда Шнитке и Жоржа Бизе (в Казани спектакль покажут трижды 23 и 24 мая). Премьера новой версии «Красной Жизели» состоялась осенью 2025 года. Эта хореографическая фантазия увековечила историю великой русской балерины Ольги Спесивцевой. Сам хореограф Борис Эйфман ранее отмечал, что «Красная Жизель» – одна из важнейших ступеней в его творческом восхождении:

- Наш спектакль посвящен Ольге Спесивцевой, одной из величайших балерин XX века. Я был потрясен, узнав детали ее жизни: уникальная актриса, обласканная славой, боготворимая поклонниками и критиками, 20 лет провела в клинике для душевнобольных под Нью-Йорком, оказавшись абсолютно одинокой и бесправной! И те трагические эмоции, что я испытал, стали импульсом для создания спектакля. Это не иллюстрация биографии Спесивцевой, а попытка обобщить ее судьбу и судьбы многих талантов, вынужденных покинуть Россию, переживших трагический исход. Спесивцева была гениальной Жизелью. Балерина настолько глубоко погрузилась в мир своей героини, что ей уже не хватило сил вернуться обратно, в реальную жизнь: судьба Жизели стала и ее судьбой. Но роковую роль в жизни Спесивцевой сыграло и то, что, будучи прима-балериной, она оказалась вовлечена в кровавые события революционного Петрограда, и этот красный знак, как знак судьбы, преследовал и мучил ее. Эмиграция принесла не только разочарования – как творческие, так и личные, – но и наполнила жизнь Спесивцевой еще большими трагедиями, что привело в конечном итоге к катастрофе. Создавая этот спектакль, мы хотели, чтобы балетный театр отдал дань памяти Ольге Спесивцевой – великой балерине с трагической судьбой.

Частью казанского фестиваля классического балета им. Рудольфа Нуриева станет образовательная программа: творческие встречи с артистами и круглый стол по вопросам развития хореографического искусства.

