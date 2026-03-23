Замахнулись широко: выставка из цикла «Казань без окраин» исследует древнюю озерную систему трех Кабанов как исторический, природный и культурный ландшафт.

Автор фото: Национальный музей РТ

Расположенная в историческом центре Казани уникальная экосистема реликтовых озер (ученые полагают, что это старица Волги возрастом от 30 до 40 тысяч лет) рассматривается как хозяйственно-экологическая ниша. Не забыта и история старейшего в России (и второго в Европе после Будапешта) ботанического сада Казанского императорского университета. В 2026 году ему исполняется 220 лет, и это – прекрасный повод для нашей гордости.



Антропологический фокус выставки также фиксирует трансформацию публичного пространства и социальные практики, сиречь досуг: дачная культура, лодочные прогулки, массовые гулянья, рыбалка, спортивная гребля.



И уж куда без мифов? Отдельный раздел выставки посвящен символическому освоению пространства через городской фольклор – от легенд о ханском кладе до поверий о водяной.

Публике предъявят не только легенды и архивные фотографии, но и подлинные предметы из фондов Нацмузея РТ, которые, как обещают в аннотации, «раскроют многогранную историю озер Кабан, в разное время служивших некогда источником воды (сейчас в это верится с трудом!), местом отдыха и промышленного развития, формируя особый характер Казани». Для экспозиции компания «Нэфис Косметикс» предоставила два экспоната из собственной музейной коллекции: фрагмент деревянного водопровода второй половины ХIХ века (обнаружен на территории предприятия при ремонтных работах в 2024-м) и ящик для хранения свечей 1902 года. Оба раритета связаны с историей стеариново-свечного и мыловаренного завода знаменитых братьев Крестовниковых, основанного в Казани 170 лет назад на берегу озера и с которого ведет свою историю современное предприятие.

Автор фото: соцсети

Выставка «Хранитель тайн: озеро Кабан» доступна в зале № 4 Национального музея Республики Татарстан (Кремлевская, 2) с 24 марта до 20 апреля.

Система озер Кабан (Верхний, Средний и Нижний) – одна из крупнейших городских водных систем России: ее протяженность составляет 8,6 км, глубина от 11 до 19 метров, общая площадь водосбора 76,3 км². На протяжении веков озёра формировали облик, экономику и культуру столицы Татарстана.

Здесь сложилась уникальная городская экосистема с более чем 150 видами фитопланктона, редкими птицами из Красной книги (лебедь-шипун, малая выпь, черношейная поганка, несколько лет подряд сюда начали прилетать дикие гуси) и богатой ихтиофауной. Озера служили главным источником питьевой воды вплоть до начала XIX века, а потом в городе появились водовозки по типу нынешних киосков с водой, только живительную влагу продавали бочками.

В XVIII веке вдоль берегов Кабана работали 25 мыловаренных и 40 кожевенных мастерских. Во второй половине XIX века возникли крупные заводы – свечной завод братьев Крестовниковых (их продукция получила награду Парижской выставки в 1867 году) и пивоварня Петцольда. Лед с озера использовали для хранения пива, а баркасы везли сало из Америки и Австралии прямо к заводским причалам.

С конца 1860-х годов по озерам ходили пассажирские пароходы – первый маршрут открыл «Дачник» Свешникова. Крупнейшие суда Петцольда вмещали до 220 пассажиров и соединяли город с дачными пригородами.

Автор фото: соцсети

С 1840-х годов казанцы облюбовали берега Кабана для отдыха на пленэре, появились и дачи. В 1895 году здесь открылся сад «Аркадия» с театром, рестораном, тиром и лодочной станцией. По воспоминаниям нашего великого земляка, мировой оперной звезды Федора Шаляпина, в сад стекалась городская молодежь. Благодаря масштабной реконструкции набережной Среднего Кабана сейчас это одно из самых любимых и популярных мест отдыха казанцев и туристов.

На диво живучей оказалась легенда о ханских сокровищах, будто бы утопленных на дне Кабана во время взятия войсками Ивана Грозного Казани в 1552 году. Она стала местным фольклором. Великий татарский поэт Габдулла Тукай, чье 140-летие со дня рождения мы готовимся широко отметить 26 апреля, отразил этот миф в своей поэме «Сенной базар, или Новый Кисекбаш»: Все наши ханы, прежде чем сбежать, / Богатства стали в озеро кидать. / И золото своё, и серебро - / Не оставлять же недругам добро! /С тех пор лежат сокровища на дне…

За минувшие 470 с лишним лет озеро так никому и не раскрыло своей тайны, так что пересуды о золоте хана стали просто переходящей от поколения к поколению городской сказкой. Один лишь только раз из озера Средний Кабан около 20 лет назад случайно «выловили» небольшую чашу (казан), да и та оказалась пустой. А дело было так: во время купания юный выпускник татарской гимназии №1 Рамиль Насыбуллин случайно нащупал на дне нечто твердое: нырнув несколько раз, он поднял с помощью друзей сначала казан, а потом и чашу весов с клеймом завода «Красный выбор». Казан родители подростка хотели сдать в пункт сбора цветного лома, но, по счастью, забыли про него на несколько лет. А снова наткнувшись на утварь, увидели арабские письмена и орнамент… Так котел оказался в руках казанских ученых - историков, археологов, геологов, искусствоведов и филологов.

Изучавший бытовую металлическую посуду Поволжья и Прикамья и торевтику (искусство ручной рельефной обработки художественных изделий из металла) Золотой Орды археолог, специалист музейного дела, доктор исторических наук Константин Руденко сделал заключение: «Изделие оригинальное, изготовлено литьем по восковой модели или, что более вероятно, по деревянной форме.

Автор фото: Национальный музей РТ

Заготовка и отливка обработаны на токарном станке. Рисунок орнамента на внешней поверхности чаши четкий, хорошо проработанный и не является копийной калькой, имеет оригинальный характер и уникальную ценность. Учитывая особенности булгаро-ордынской торевтики второй половины XIV века и известные изделия из металла XVI века (а также орнаментальные мотивы на булгарских надгробиях), можно предположить, что чаша изготовлена в первой половине - второй трети XV столетия. Надпись с варьированием орнаментальных заставок сделана одним человеком, а ниже идущие орнаментальные полосы в строгом выдержанном стиле - другим мастером. Не исключено, что мастера были знакомы с ремесленными традициями иранских или крымских торевтов. Учитывая материал, из которого изготовлена чаша, особенности орнаментальных композиций, гравировки, можно предполагать местное производство изделия и датировать его 30—60-ми годами XV века».

Также известно, что поблизости от места обнаружения находки по берегам Верхнего и Среднего Кабана в XV—XVI веках располагались села и посады. Авторитетный казанский ученый Н.Ф. Калинин, проводивший раскопки вокруг озера в 1947 году, также обнаружил на дальнем берегу Среднего Кабана следы небольшого древнего города, датируемого XIII столетием. Город располагался на высоком холме (20—25 метров над уровнем озера), на том месте, где позднее находилась Архиерейская дача. Это было не рядовое поселение, а центр вотчины, княжеская резиденция (с укреплением Казани как столицы ханства городок затем стал летней резиденцией ханов). При этом здесь были свои кузнецы и оружейники, ювелиры и ткачи, гончары и столяры, резчики по дереву и камню, все найденные предметы не привозные, а изготовлены здесь.

Автор фото: соцсети



Кроме того, считается, что в окрестностях того городка располагался роскошный сад (бустан) с редкими цветами и деревьями, по аллеям которого шествовали олени и павлины. Казанцы называли его садом Сююмбике (еще одна легенда, связанная с тремя Кабанами).

Последние археологические находки были обнаружены в 2025 году на склоне правого берега озера Нижний Кабан (улица Хади Такташа, 53). По результатам экспертизы Комитета РТ по охране ОКН находка признана «культурным слоем Архангельской слободы XVIII–XIX веков». При раскопках обнаружены 34 фрагмента гончарной красноглиняной керамики и 23 фрагмента гончарной мореной керамики.