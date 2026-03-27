Неделя детской и юношеской книги в Музее Боратынского пройдет в Боратынке в дни весенних каникул.

Автор фото: соцсети

Приуроченная к Всероссийскому празднику «Книжкины именины» и посвященная Году единства народов России специальная программа пройдет с 28 марта по 5 апреля.

В субботу, 28 марта, в 11:00 - детский киносеанс: просмотр художественного фильма «Сказка о царе Салтане» (снят в 1966-м) с последующей беседой о том, как режиссер Александр Птушко «перевел» стихи Пушкина на визуальный язык кинематографа.

В воскресенье, 29 марта, в 13:00 - музейное занятие «Сказки Пушкина», на котором ребята узнают, когда и почему были написаны пушкинские сказки, в какие наряды одевались его герои, что таит в себе магия вышитых узоров, как устроена прялка и можно ли уколоться веретеном. Завершит встречу мультфильм «Сказка о рыбаке и рыбке» (2002).

31 марта в 13:00 на детском киносеансе покажут фильм «Судьба барабанщика», снятый в 1955 году по одноименной повести Аркадия Гайдара.

Автор фото: соцсети

1 апреля в 13:00 на музейном занятии-экскурсии «Времена года: Пушкин, Боратынский, Чайковский и Вивальди» дети совершат путешествие в сопровождении поэтических произведений Александра Пушкина, Евгения Боратынского и музыкальных фрагментов из знаменитых календарных циклов Петра Чайковского и Антонио Вивальди, а также познакомятся с музейной экспозицией дома Боратынских через призму годовых сезонов.

2 апреля в 13:00 - музейное занятие «В мире книг», на котором можно будет узнать о том, как ссора египетского фараона с царем города Пергам привела к изобретению книги, познакомится с дневниками гимназистов начала XX века и девочкой Таффи из сказки Редьярда Киплинга «Как было написано первое письмо».

4 апреля в 12:00 – музейное представление «Секрет старой шкатулки» по сказке Ганса Христиана Андерсена «Старый дом», где «актерами» становятся старинные вещи из собрания музея: шкатулка с секретом, книга со сказками, пенсне, кастаньеты, письма, чайная чашка, оловянный солдатик.

5 апреля в 13:00 на Домашних чтениях гостей ожидает «Сказочная азбука народов России: буква Б». В этот раз дети будут вчитываться в сказки народов нашей страны, чье наименование начинается на букву Б.

Посещение платное, стоимость билета для учащихся – 250 рублей, для сопровождающих взрослых – 125 рублей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.