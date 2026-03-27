Культура
27 марта 11:34
Автор материала:Ольга Юхновская

Стало известно расписание фестиваля юмора «Чак-чак шоу» в Казани

Праздник смеха пройдет первого апреля впервые после долгого перерыва.

Автор фото: пресс-служба ВИА «Волга-Волга»

Фестиваль начнется с уличного музыкально-театрального шоу с участием группы «Лос Чототамос» (Киров), на помощь им придут клоуны и аниматоры. Старт в 13:40 от УНИКСа. Доступ на это развеселое зрелище бесплатный.

Продолжится первоапрельская фантасмагория уже в малом зале культурного комплекса (14:30 – 15:45). Перед публикой выступят вдохновители фестиваля с презентацией направлений возрожденного в татарстанской столице Дня смеха и юмора. В программе выступления музыкальных групп, лучшие номера КВН, конкурс на самую смешную и яркую ЮмАрину, самый смешной персонаж анекдота, пресс-конференция в формате КВН-разминки, выставка работ карикатуристов и многое другое.

Таким образом, «Чак-Чак шоу» даст старт будущему фестивалю юмора, который запланирован на 2027 год. К его подготовке уже подключились многолетний редактор КВН Михаил Марфин, креативный продюсер программы «История большой страны» телеканала «Россия-1» Ильхам Рысаев, клуб КВН Татарстана и его директор Рамиль Агдеев, музыкант и продюсер Антон Салакаев, звезда stand up и КВН Сирень Байрамов, заслуженный работник культуры РТ Владимир Бибишев и другие креативные личности.

Еще раз напоминаем: вход бесплатный, но по предварительной регистрации

И помните: смех продлевает жизнь!

