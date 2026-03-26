Культура
26 марта 18:38
Автор материала:«Вечерняя Казань»

В нидерландской церкви нашли останки мушкетера д’Артаньяна

Скелет обнаружили во время ремонта.

Автор фото: NOS

Останки знаменитого французского мушкетера д’Артаньяна, погибшего в XVII веке, с высокой долей вероятности обнаружили в церкви города Маастрихт на юге Нидерландов. Об этом сообщает телеканал NOS.

Скелет обнаружили в феврале во время ремонтных работ, когда пол частично просел. Останки находились на месте, где ранее располагался алтарь, под которым в те времена хоронили исключительно знатных или влиятельных лиц. А в области грудной клетки были фрагменты мушкетной пули, рядом с телом - французская монета.

Археологи считают, что это Шарль де Бац де Кастельмор, граф д’Артаньян - приближенный короля Франции Людовика XIV и командир королевских мушкетеров. Он погиб в 1673 году при осаде Маастрихта, предположительно от ранения в область груди или горла. Раньше считалось, что его тело захоронили прямо на месте гибели, но точное место все еще не нашли.

Для подтверждения личности найденных останков взят образец ДНК, который направлен в лабораторию в Мюнхене для сравнения с ДНК предполагаемых потомков д’Артаньяна по линии рода де Бац.

Ранее сообщалось, что в Татарстане научились искать объекты культурного наследия под землей без раскопок. Такая система аэроразведки признана лучшей в России.

