Национальному музею 5 апреля исполняется 131 год. В преддверии именин музей проводит акцию Дни дарения и с благодарностью примет от населения исторические или семейные реликвии в свои коллекции.

Традиции дарения были заложены при создании Казанского городского музея его основателями и первыми дарителями — вице-адмиралом И.Ф. Лихачёвым (завтра исполнится 200 лет со дня его рождения), благотворительницей О.С. Александровой-Гейнс, городским головой С.В. Дьяченко, профессором Н.Ф. Катановым и многими другими жителями Казани. Во многом благодаря дарителям собрание Национального музея сегодня насчитывает более 960 тысяч предметов и является одним из крупнейших в России.

В новейшей истории РТ музейная традиция дарений возобновилась в 1997-ом и ни разу не прерывалась. В 2026-ом акция пройдет с первого по третье апреля (с 10 до 17 часов) и охватывает не только главное здание, но и филиалы НМ РТ.

Итак, в чем особенно заинтересован музей: антиквариат (часы, подсвечники, статуэтки, шкатулки, фарфор; предметы военной темы любых эпох); этнографические предметы; дореволюционные фотографии; мебель XVIII–XIX веков и, внимание, вещи из 1990-х!

Приносить можно любые предметы, причем год происхождения роли не играет. Очень важно и ценно, если даритель знает историю вещи, ведь порой она не менее значима, чем сам предмет. Каждый потенциальный экспонат пройдет экспертную фондово-закупочную комиссию (ЭФЗК), но если он окажется несоответствующим музейному фонду, то его вернут владельцу. Прием оформляется документально, поэтому при себе должен быть паспорт гражданина Российской Федерации.

Еще новость: с 1 апреля по 1 ноября Национальный музей Республики Татарстан запускает акцию «Музейный квартал» — это единый билет, который открывает сразу четыре филиала музея на улице Горького в Казани. Так, по одному билету можно посетить музей А.М. Горького и Ф.И. Шаляпина, музей Е.А. Боратынского, музей Салиха Сайдашева и татарской музыки и музей-квартиру Мусы Джалиля. Музейный квартал – это поистине литературное и культурное сердце исторического центра города.

Стоимость единого билета 800 рублей, тогда как суммарная стоимость отдельных билетов - 1150 руб., то есть сэкономите 350. Единый билет действует три календарных дня с момента первого посещения, в течение которых каждый из четырех филиалов можно посетить один раз. Билет предназначен для лиц старше 18 лет и не распространяется на льготные категории посетителей.

Ну, а в свой день рождения 5 апреля НМ РТ (ул.Кремлевская, 2) откроет новую выставку «Кабинет древностей». Впервые в полном объеме будут представлены египетская и античная коллекции музея от керамического сосуда IV тысячелетия до н.э. до светильника римского Египта III–IV вв. н.э.

Архитектура экспозиции выстроена в формате академического «кабинета редкостей» – точно предметы демонстрировались в эпоху великих европейских коллекционеров XVIII–XIX веков. Это дает возможность увидеть не как единичные артефакты, а с точки зрения на коллекцию как явления, то есть со своей историей формирования, географией находок и логикой собирательства. Кураторы выставки – научные сотрудники НМ РТ Леонид Ширяев и Дмитрий Бугров.

Центральной фигурой выставки является Андрей Фёдорович Лихачёв — известный казанский коллекционер, с собрания которого начинается история обеих коллекций. Его личная зона физически разделяет зал на египетскую и античную части, объединяя их в единый нарратив.

Жителям и гостям Казани не нужно ехать ни в Петербург, ни в Москву, ни тем более в Большой египетский музей в Гизе — уникальная коллекция доступна здесь.

- Одна из задач выставки – популяризация истории Древнего мира: показать посетителю, что за привычными образами (пирамиды, фараоны, греческие вазы) стоит богатый мир, к изучению которого легко вернуться, начав это прямо в нашем музее, – поясняет один из кураторов выставки, хранитель коллекции «Археология» Леонид Ширяев. - Причем, хронологически выставка охватывает около четырех с половиной тысяч лет (IV тыс. до н.э. — IV в. н.э.) На выставке три раздела: Древний Египет, Лихачёвская коллекция, Античность. Представим такие исторические эпохи как Древний Египет, Древняя Греция, эпоха Эллинизма и Древний Рим. Отдельного внимания заслуживает коллекция ушебти – 32 предмета, что значительно для регионального музея.

Отметим, что Египетская часть в основном посвящена погребальной культуре Древнего Египта в хронологическом разрезе от додинастического периода до римского завоевания. Большинство предметов датируется Поздним периодом (664–332 до н.э.) и Третьим переходным периодом (1069–945 до н.э.), значительная часть раритетов происходит из района Фив (современный Луксор, Фиванский некрополь).

Конечно, здесь требуется пояснение, что такое ушебти. Это погребальные глиняные и фаянсовые статуэтки. В «Кабинете древностей», например, посетителям покажут ушебти царевича Рамсеса Монтухерхепешефа, сына фараона Рамсеса IX (найдена в гробнице KV19, Долина царей). Аналоги хранятся в собраниях Европы и Египта; общее число таких ушебти в мире невелико, их наличие в казанской коллекции придает Национальному музею международный статус (а всего в его собрании 32 ушебти!).

Центральный объект египетской части экспозиции: фрагменты саркофага. Самый древний экспонат – керамический сосуд IV тысячелетия до н.э. из эпохи додинастического Египта. Также выделяется по сохранности и размеру крупный скарабей-печать, бронзовые фигурки и фаянсовые амулеты с изображениями божеств Осириса, Исиды, Хора и других. А вот сосуд с территории Кипра (эпоха Нового царства) свидетельствует о средиземноморских торговых связях Египта во II тысячелетии до н.э.

Античный раздел выставки превосходит египетский по числу предметов и охватывает несколько периодов — Позднюю Архаику, Классическую Грецию, Эллинизм и римское время. Большинство уникальных экспонатов происходят из Северного Причерноморья — части греческой ойкумены, напрямую связанной с историей России.

Ключевые экспонаты античного раздела: Апулийский кратер IV в. до н.э. из коллекции Лихачёва; это один из наиболее известных предметов музея (Апулия располагалась на территории современной Южной Италии): лекиф конца VI — начала V в. до н.э. с изображением Гипполектриона (древнейший экспонат античного раздела; поздняя архаика — ранняя классика, чернофигурная роспись); чернолаковая и краснофигурная посуда (Классическая Греция, преимущественно аттического производства (Аттика); стекло римского времени (образцы, имеющие аналоги со всех концов Римской империи от Британии до восточных провинций); набор светильников римского времени (вероятно, изготовлены в мастерских Северного Причерноморья по римским образцам); Понтийская сигиллята (краснолаковая посуда, производство Малой Азии, импортировалась в Северное Причерноморье); амфора 100–140-х гг. н.э. (данный тип амфор датируется Дакийскими походами императора Траяна и более поздними десятилетиями); фрагмент мрамора из Колизея (коллекция профессора Казанского императорского университета Дубяго, привезенная из Рима).

Выставка «Кабинет древностей» подчеркивает, что Национальный музей РТ располагает коллекциями международного значения наравне с крупными федеральными и зарубежными музеями. Уникальность казанского собрания – в его региональном контексте: история коллекционирования XIX–XX веков в Казани напрямую вписана в биографию каждого предмета.

Открытие выставки состоится 5 апреля в 13:00, а вход на открытие, как и на все программы в день рождения Нацмузея, с 50% - скидкой для всех категорий посетителей! Дети до 18 лет посетят экспозицию бесплатно.