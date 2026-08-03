Все спектакли только для взрослых: про спивающихся ценителей поэзии, документальный стендап о поиске счастья в нашу «эпоху перемен», а в постановке по Пелевину есть даже ненормативная лексика. Гастроли «Узла» пройдут с 20 по 22 августа.

Автор фото: предоставлено театральной площадкой «Узел»

Мультижанровый black box «Узел» и правда в чем-то родствен MOÑ: обе театральные площадки работают в черном боксе, обе активно развивают экспериментальные театральные жанры. Исследуя «междисциплинарные практики и неконвенциональный театр», создатели стремятся поддержать работы не только признанных, но и начинающих авторов, для поисков и экспериментов которых отводится специальный день - «открытый понедельник».

Пора нам поближе познакомиться с «Узлом»! Это место для спектаклей, концертов, читок, лекций, кинопоказов и ридингов. Площадка открылась в марте 2025 года моноспектаклем Дмитрия Волкострелова «Горький / Толстой. Воспоминания» (16+), созданном в формате театра предмета. А возник он благодаря хорошо известному казанцам фестивалю «Горький+», проходившего в честь 155-летия со дня рождения писателя в Казани, Нижнем Новгороде и Москве. Постановка Волкострелова была создана на творческой лаборатории фестиваля в Казани в июне 2023 года. Позднее эту работу показывали в пространстве московского камерного театра «Среда 21».

Автор фото: предоставлено театральной площадкой «Узел»

«Узел» находится в центре Санкт-Петербурга, в здании бывшей Ленинградской АТС («Некрасовский телефонный узел»), в котором активно развивается общественно-культурное пространство «АТС». В зоне интересов «Узла» (как и у MOÑ) - междисциплинарные практики и неконвенциональный театр, проекты на стыке форм и жанров. Так, среди резонансных проектов «Узла» назовем «Лабораторию абсурда», форум актуального кино «Киноузел», «Открытый понедельник» (это день для экспериментальных работ, проб и предпремьерных показов»), «Черную лихорадку» (театр «Тру»), «Молодость жива» и многие другие.

В Казани «Узел» представит проекты, созданные с лучшими независимыми объединениями северной столицы. Так, 20 августа увидим спектакль режиссера Екатерины Шиховой «Мой Рубцов» (проект «Узла» и театра «Организмы», драматург Владимир Антипов). Коротко: педагог дополнительного образования Коля рассказывает о знакомстве с поэзией Николая Рубцова. Красивая девушка Люда, в которую он влюбляется, раскрывает для него всю полноту творчества этого поэта. Однако страстные и странные отношения, замешанные на алкоголе и любви к поэзии, приводят к плачевным результатам. Внимание! В спектакле присутствует ненормативная лексика, поэтому ждут зрителей 18+.

Автор фото: предоставлено театральной площадкой «Узел»

Затем в гастрольной афише спектакль «Водонапорная башня» по Пелевину («Узел» + творческое объединение мадер норт (mader nort). 21 августа оценим литературно-музыкальный перформанс, в котором текст Виктора Пелевина встраивается в музыкальное полотно и воплощается на сцене актером Владимиром Антиповым. «Водонапорная башня» - единственное произведение Пелевина в форме потока сознания: рассказ без точек, написанный в одно предложение. В этом тексте много «звучащих» образов, да взять хотя бы само название «водонапорная башня». Плюс музыка в стиле минимализм. Для зрителей старше 16 лет.

Документальный стендап Ангелины Засенцевой «Ничего святого» покажут 22 августа. «Если все мрак, так что теперь? Ложиться и умирать? Не умрешь, потому что есть кафе, долги, бесплатный вай-фай. У меня есть цель, цель одна, она очень простая. Абсолютно банальная цель - быть счастливой. Хочу быть счастливой не завтра, а здесь и сейчас. Сегодня. Хочу быть счастливой хотя бы час, пока идет этот стендап». Для зрителей старше 18 лет.

Все спектакли в MOÑ начинаются в 19:00.

А уже в сентябре казанские коллеги едут в Санкт-Петербург с ответными гастролями.

Спектакль «15 172» Ильдара Алекбаева покажут в «Узле» 10 и 11 сентября. Затем Нурбек Батулла, Мария и Марсель Нуриевы представят свой «Тартар».

Завершатся гастроли MOÑ одноименным спектаклем в постановке самого Бориса Павловича.

Автор фото: предоставлено театральной площадкой «Узел»

Добавим немного информации о руководителях «Узла». Исполнительный продюсер Андрей Юрченко - выпускник магистратуры РГИСИ «Куратор театральных проектов» и Лаборатории нового театра СПбШНК, организатор театральной площадки Зал#3, участник театрально-творческого объединения «Трое», исполнительный продюсер проектов «Маршрут Старухи» и «Хармс-Елка» (в 2022-2025), продюсер спектакля-сенсации Константина Учителя «Список Паперной», с которым казанцы познакомились в Присутственных местах Казанского кремля всего две недели назад.

Автор фото: предоставлено театральной площадкой «Узел»

Программный директор «Узла» - исследователь театра, театральный критик, куратор, режиссер Юлия Клейман. Создатель спектаклей «Одинокий город» (фестиваль «Легкие крылья», Альметьевск), «Прямо тревожно» (Санкт-Петербург), «Город будущего» (Театр драмы Кузбасса, Кемерово), «Воздух Тагила» (Новый молодежный театр, Нижний Тагил), «Время птиц» (Воронежский театр кукол им. Вольховского). А еще она арт-директор фестиваля «В смысле?!» (Санкт-Петербург), куратор фестивалей «Специфик» (Нижний Новгород), «Территория. Кидс» (Москва), «Кто ты и откуда?» (Тюмень), «Точка доступа» (Санкт-Петербург), «Маска плюс» (Москва), «Другая сцена» (Санкт-Петербург), «Сны улиц» (Тюмень), проекта «Маршрут «Старухи» (Санкт-Петербург). Куратор лабораторий театра горожан «Мам-театр» и «Отцы» (Кемерово).

Похоже, обменные гастроли между «Узлом» и MOÑ – не визиты вежливости, а залог большой дружбы и совместного творчества.