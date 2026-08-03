Роскошный проект в Центре «Эрмитаж-Казань» закроется 6 сентября. За несколько месяцев его посетили более 140 000 человек.

Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

На выставке «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собрания Государственного Эрмитажа представлено одно из наиболее значительных частных художественных собраний — коллекция, принадлежащая династии князей Юсуповых.

Масштабная экспозиция состоит из более чем 400 раритетов, охватывающих период от античности до XX века. Представлены все виды искусства: от западноевропейской и русской живописи до графики, скульптуры и изысканных предметов прикладного творчества. Среди жемчужин коллекции — полотна Тьеполо, Буше, Верне и других великих мастеров. Уникальная портретная галерея, личные вещи, парадные наряды и ювелирные украшения княгинь позволят полностью погрузиться в роскошную атмосферу жизни высшего света XVIII–XIX столетий.

Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань» Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань» Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань» Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань» Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

По выставке проводятся специальные обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты, викторины и другие культурно-образовательные программы, рассчитанные на все возрастные категории.

В последний месяц работы у выставки будет насыщенная программа. Так, каждую пятницу здесь проходят тематические экскурсии «Чертоги изящества и вкуса: праздники дома Юсуповых», посвященные балам и маскарадам, которые устраивали представители знаменитого княжеского рода.

Специальная программа «Детям об искусстве» юсуповской выставки включает в себя следующие творческие занятия: «О чем говорят портреты» (8 и 9 августа), мастер-класс «Свет и цвет. Пишем маслом» (14 августа), «Искусство вокруг нас: тайны предметов» (15 и 16 августа). А 22 и 23 августа пройдут творческие занятия для детей «Как чувства становятся коллекцией». Помимо этого, весь август для семей с детьми работает программа «Маленькие секреты большой коллекции» с игровыми заданиями, детский аудиогид с таинственной рассказчицей и игровая карта-конструктор.

22 августа пройдет последний арт-завтрак в чайной гостиной «Ак Чынаяк» и Центре «Эрмитаж-Казань». Мы уже писали, что этот формат оказался одним из самых востребованных у посетителей. Билеты за три тысячи рублей разлетаются за минуты. Любопытно, что для арт-завтраков разработано специальное меню «Юсуповское чаепитие» с чаями и десертами, вдохновленными образами представителей династии. А один казанский ресторан даже создал десерт «Сияние» и посвятил его княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой, чей портрет также экспонируется на выставке.

Автор фото: пресс-служба Центра «Эрмитаж-Казань»

Ну а 23 августа ждем особенную праздничную программу, ведь в этот день именинником станет сам Центр «Эрмитаж-Казань». Ему исполнится 21 год.

Центр «Эрмитаж-Казань» – первое представительство Государственного Эрмитажа в России. Оно входит в структуру музея-заповедника «Казанский Кремль». Открыто в 2005 году на третьем этаже здания бывшего Юнкерского училища XIX века.