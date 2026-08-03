Выставка «Юсуповы. Роскошь сквозь века» работает в Казани последний месяц
Роскошный проект в Центре «Эрмитаж-Казань» закроется 6 сентября. За несколько месяцев его посетили более 140 000 человек.
На выставке «Юсуповы. Роскошь сквозь века» из собрания Государственного Эрмитажа представлено одно из наиболее значительных частных художественных собраний — коллекция, принадлежащая династии князей Юсуповых.
Масштабная экспозиция состоит из более чем 400 раритетов, охватывающих период от античности до XX века. Представлены все виды искусства: от западноевропейской и русской живописи до графики, скульптуры и изысканных предметов прикладного творчества. Среди жемчужин коллекции — полотна Тьеполо, Буше, Верне и других великих мастеров. Уникальная портретная галерея, личные вещи, парадные наряды и ювелирные украшения княгинь позволят полностью погрузиться в роскошную атмосферу жизни высшего света XVIII–XIX столетий.
По выставке проводятся специальные обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы, квесты, викторины и другие культурно-образовательные программы, рассчитанные на все возрастные категории.
В последний месяц работы у выставки будет насыщенная программа. Так, каждую пятницу здесь проходят тематические экскурсии «Чертоги изящества и вкуса: праздники дома Юсуповых», посвященные балам и маскарадам, которые устраивали представители знаменитого княжеского рода.
Специальная программа «Детям об искусстве» юсуповской выставки включает в себя следующие творческие занятия: «О чем говорят портреты» (8 и 9 августа), мастер-класс «Свет и цвет. Пишем маслом» (14 августа), «Искусство вокруг нас: тайны предметов» (15 и 16 августа). А 22 и 23 августа пройдут творческие занятия для детей «Как чувства становятся коллекцией». Помимо этого, весь август для семей с детьми работает программа «Маленькие секреты большой коллекции» с игровыми заданиями, детский аудиогид с таинственной рассказчицей и игровая карта-конструктор.
22 августа пройдет последний арт-завтрак в чайной гостиной «Ак Чынаяк» и Центре «Эрмитаж-Казань». Мы уже писали, что этот формат оказался одним из самых востребованных у посетителей. Билеты за три тысячи рублей разлетаются за минуты. Любопытно, что для арт-завтраков разработано специальное меню «Юсуповское чаепитие» с чаями и десертами, вдохновленными образами представителей династии. А один казанский ресторан даже создал десерт «Сияние» и посвятил его княгине Зинаиде Николаевне Юсуповой, чей портрет также экспонируется на выставке.
Ну а 23 августа ждем особенную праздничную программу, ведь в этот день именинником станет сам Центр «Эрмитаж-Казань». Ему исполнится 21 год.
Центр «Эрмитаж-Казань» – первое представительство Государственного Эрмитажа в России. Оно входит в структуру музея-заповедника «Казанский Кремль». Открыто в 2005 году на третьем этаже здания бывшего Юнкерского училища XIX века.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.
Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.
Отдыхать ученики будут меньше на один день.
Спрос на специалистов всегда остается высоким.
Несмотря на оптимистичные заявления властей, реальная ситуация на топливном рынке далека от полного восстановления. Эксперты предупреждают, что компании начнут заранее закладывать потенциальные издержки в стоимость товаров и услуг.