Что такое МКС: всё о Международной космической станции
Что такое МКС и как она устроена — в авторской колонке, написанной специально для «Вечерней Казани», рассказывает Никита Матасов (популяризатор космонавтики, аэрокосмический инженер, участник программы подготовки космонавтов ЦПК-МАИ).
Международная космическая станция (МКС). Что такое МКС?
Это многоцелевой пилотируемый орбитальный комплекс, который уже более 25 лет работает на околоземной орбите. МКС — это уникальная космическая лаборатория, где космонавты и астронавты проводят исследования в условиях невесомости.
Международный космический проект объединил усилия многих стран и стал символом мирного сотрудничества в космосе. Станция находится на орбите и используется как исследовательский комплекс для научных экспериментов, которые невозможно повторить на Земле.
Основная миссия: космическая лаборатория в невесомости
Главная задача МКС — быть космической лабораторией в невесомости. Здесь экипаж проводит сотни экспериментов ежегодно: от выращивания растений до изучения поведения жидкостей и материалов при нулевой гравитации. Многоцелевой характер станции позволяет использовать её для биологии, физики, материаловедения, медицины и технологий.
Космонавты, которые находятся на борту, выполняют работы, полезные для будущих полетов к Луне и Марсу. Каждый день на МКС экипаж наблюдает 16 восходов и закатов Солнца, а время полета над Землей позволяет собирать уникальные данные о нашей планете. Исследовательский комплекс помогает понять, как космос влияет на человека и разрабатывать новые технологии, которые потом применяются на Земле — от улучшенных лекарств до более эффективных солнечных батарей.
От идеи к орбите: как 15 стран построили станцию в космосе
Идея МКС родилась в конце 1980-х годов, когда США планировали станцию «Фридом», а Россия — «Мир-2». В 1993 году страны объединились, поняв что реализация такого мегапроекта в одиночку невозможна: вице-президент США Альберт Гор и премьер-министр России Виктор Черномырдин подписали соглашение. Проект стартовал официально в 1993–1994 годах. В строительстве участвовали 15 стран через пять космических агентств: NASA (США), Роскосмос (Россия), ESA (Европа), JAXA (Япония) и CSA (Канада).
Россия внесла ключевой вклад — модули на базе опыта станций «Салют» и «Мир». Первый модуль «Заря» (функционально-грузовой блок) вывели на орбиту 20 ноября 1998 года ракетой «Протон-К». Через две недели пристыковали американский «Юнити». В 2000 году добавили российскую «Звезда», и второго ноября прибыл первый экипаж. Сборка продолжалась до 2011 года с помощью шаттлов NASA и российских ракет-носителей «Прогресс» и «Союз». Позже добавили европейский «Коламбус», японский «Кибо», российские «Наука» (2021) и «Причал».
За годы построили более 16 модулей, провели сотни выходов в открытый космос. Россия отвечает за свой сегмент, США за американский. Сегодня станция МКС — это результат совместного труда, где каждый модуль доставляли поэтапно, словно гигантский конструктор в космосе. Общая стоимость постройки, содержания и поддержания работоспособности превысила 150 миллиардов долларов, но результат оправдал усилия.
Ключевые характеристики МКС: скорость, размеры и высота полета
МКС обладает впечатляющими параметрами, которые делают её настоящим космическим гигантом. Размеры станции МКС, скорость и высота полета тщательно рассчитаны, чтобы станция могла стабильно работать годами.
С какой скоростью летит МКС и почему она не падает
Скорость орбитального полета МКС составляет около 7,7 км/с, или примерно 28 000 км/ч. Станция облетает Землю каждые 90–93 минуты и совершает около 16 оборотов в сутки. МКС летит с такой скоростью, что космонавты видят рассвет каждые 45 минут.
Почему же орбитальный комплекс не падает? Всё дело в балансе: центробежная сила, возникающая от огромной скорости, точно уравновешивает силу притяжения Земли. Если бы станция летала медленнее, она бы упала; если быстрее — улетела бы в космос. Атмосфера на высоте всё же создаёт лёгкое торможение, поэтому каждые несколько недель проводят коррекцию орбиты с помощью двигателей.
Размеры и масса: космический гигант, сравнимый с футбольным полем
Размеры станции впечатляют: длина станции — 109 метров, ширина с солнечными батареями — 73,15 метра, высота — около 27 метров. По площади МКС сравнима с футбольным полем (американским, включая зону). Общая масса превышает 440 тонн — это примерно как 300 автомобилей! Жилой объём — 388 кубических метров, что равно примерно шести спальням большого дома.
Размер позволяет разместить лаборатории, жилые отсеки, шлюзы и огромные солнечные панели площадью более 2000 квадратных метров. МКС — это самый большой рукотворный объект на орбите Земли, и её размер позволяет проводить сложные эксперименты одновременно.
На какой высоте летает МКС и как её поддерживают
Средняя высота орбиты МКС — 418–422 км над поверхностью Земли. Это низкая околоземная орбита с наклонением 51,63°. На такой высоте станция пролетает над 90% населённой части планеты. Высота постоянно снижается из-за трения об атмосферу (примерно двух километров в месяц), поэтому её поддерживают с помощью корректирующих импульсов от кораблей.
Например, в феврале 2026 года высоту подняли до 422 км с помощью «Прогресса МС-32». МКС летает на этой высоте уже больше 27 лет, и регулярные подъёмы орбиты позволяют ей оставаться в рабочем состоянии. Такая орбита выбрана неспроста. На такой высоте космическая станция еще находится в магнитном поле Земли и защищена атмосферой от губительного космического излучения для здоровья человека.
Устройство и внешний вид: как выглядит и из чего состоит МКС
МКС выглядит как огромный модульный конструктор с блестящими солнечными панелями и белыми герметичными модулями. Снаружи — ферменные конструкции, радиаторы охлаждения, манипуляторы «Канадарм 2» и «Декстр». Станция вращается вокруг Земли, и её можно увидеть как яркую звезду.
Модульный конструктор: российский и американский сегменты
МКС построена по модульному принципу и делится на российский и американский/международный сегменты. Российский сегмент включает: «Заря» (первый модуль, хранение топлива), «Звезда» (служебный, с системами жизнеобеспечения и каютами), «Поиск» и «Рассвет» (малые исследовательские), «Наука» (лабораторный, с европейским манипулятором ERA) и «Причал» (узловой для стыковки). Американский сегмент — «Юнити» (узловой), «Дестини» (лаборатория NASA), «Гармония», «Транквилити», «Купол» (панорамный обзор), шлюз «Квест», европейский «Коламбус», японский «Кибо» и надувной BEAM. Всего 16 основных модулей.
Россия и США используют разные, но взаимосвязанные системы энергоснабжения и управления. Модули доставляли поэтапно, и сегодня комплекс работает как единое целое.
Взгляд изнутри: как устроена жизнь на станции
Внутри МКС — это дом для экипажа из нескольких человек (пока одновременно находились 13). Есть шесть спальных кают, два туалета, тренажёрный зал, кухня и панорамный купол («Купол») для наблюдения за Землей. Космонавты едят готовые рационы, пьют переработанную воду, занимаются спортом по два часа в день, чтобы не терять тонус мышц.
Экипаж работает по расписанию: эксперименты, выходы в открытый космос, связь с Землей. Температура около +27 °C, воздух — как на уровне моря. Жизнь на станции — это постоянный полет в невесомости: еда плавает, вода собирается в шарики. Космонавты находятся здесь месяцами, и каждый день видят Землю с высоты.
Назначение и управление: для чего нужна МКС и кто ею командует
Орбитальный комплекс МКС нужна для науки, международного сотрудничества и подготовки к дальним полетам.
Научные эксперименты в невесомости: уникальные открытия
На МКС проводят тысячи экспериментов. В невесомости растут идеальные кристаллы белков для лекарств или вычислительной техники, изучают поведение жидкостей для новых технологий, выращивают растения в оранжерее Veggie. Исследуют влияние космоса на организм человека: потерю костной массы, иммунитет.
Европейские и японские лаборатории изучают физику плазмы, астрономию и глобальное потепление. Российские эксперименты на «Науке» — от материаловедения до биотехнологий. Многие открытия уже используются на Земле: новые сплавы, методы лечения.
Международное сотрудничество: как пять агентств управляют одной станцией
Управление МКС осуществляют пять агентств: NASA (Хьюстон), Роскосмос (Королёв), ESA (Оберпфаффенхофен), JAXA (Цукуба) и CSA. Каждый отвечает за свой сегмент, но станция работает как единый комплекс.
Экипаж смешанный: космонавты и астронавты летают на «Союз», «Crew Dragon». Международное сотрудничество позволяет обмениваться данными в реальном времени и проводить совместные исследования.
МКС и Земля: как увидеть станцию с нашей планеты
МКС — самый яркий объект на ночном небе после Луны и Венеры.
Наблюдаем МКС на небе: когда и где её можно заметить
Станцию МКС можно увидеть невооружённым глазом как яркую точку, движущуюся по небу (звездная величина до -4). Лучше всего наблюдать на закате или перед рассветом, когда станция освещена Солнцем, а небо тёмное. Она пролетает над вашей местностью несколько раз в месяц. Высота полёта позволяет видеть её почти везде. Можно использовать специальные приложения, чтобы узнать точное время пролёта.
Онлайн-трансляции и трекеры: следим за полётом в реальном времени
Следить за МКС можно онлайн: сайты вроде iss.stormway.ru или mks-online.ru показывают положение на карте. NASA и Роскосмос ведут прямые трансляции с камер внутри и снаружи станции. Приложения «МКС Прямо Сейчас» и Heavens-Above дают расписание пролётов. Трекеры обновляются в реальном времени, показывая скорость, орбиту и высоту. Так любой человек на Земле может наблюдать за полётом станции.
Будущее МКС: что ждёт станцию после 2030 года
МКС будет работать минимум до 2030 года. Планы предусматривают постепенное сведение с орбиты начиная с 2028 года: станцию опустят до 270 км, а в 2030 году затопят в Тихом океане в районе «кладбища космических кораблей». Россия готовит свою Российскую орбитальную станцию (РОС) — первый модуль запустят примерно в 2028 году. США переходят к коммерческим станциям и Lunar Gateway (станция на орбите Луны).
Автор фото: NASA
МКС оставит после себя огромный опыт: технологии, данные экспериментов и пример международного сотрудничества. После 2030 года космос продолжит осваиваться новыми проектами, но МКС навсегда останется в истории как первый глобальный орбитальный комплекс.
Сейчас Международная космическая станция продолжает летать, демонстрируя, как страны вместе реализуют исследовательский проект в космосе. Так что МКС — это не просто станция, а мост между Землей и будущим человечества в космосе. Её размеры, скорость, высота и устройство поражают, а вклад в науку трудно переоценить.
