Когда татарстанцам ждать первый метеорный поток весны
Скорость составит до 18 «падающих звезд» в час.
Весной жители планеты смогут наблюдать первый метеорный поток – Лириды, скорость которого в пик достигнет 18 «падающих звезд» в час, поделилась с РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.
Специалист уточнила, что поток можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля с пиком 22 апреля. При этом его скорость трудно предугадать: порой она достигает сотен, а то и тысяч болидов. Всплеск количества может фиксироваться даже в течение одной ночи.
«Метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость - 49 километров в секунду. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками-болидами», - цитирует издание астронома.
Кошман советует наблюдать за метеорным потоком ближе к полуночи и до рассвета.
Ранее сообщалось, что падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые. Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.
