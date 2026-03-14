Наука
14 марта 17:29
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Когда татарстанцам ждать первый метеорный поток весны

Скорость составит до 18 «падающих звезд» в час.

Автор фото: РИА Новости

Весной жители планеты смогут наблюдать первый метеорный поток – Лириды, скорость которого в пик достигнет 18 «падающих звезд» в час, поделилась с РИА Новости астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.  

Специалист уточнила, что поток можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля с пиком 22 апреля. При этом его скорость трудно предугадать: порой она достигает сотен, а то и тысяч болидов. Всплеск количества может фиксироваться даже в течение одной ночи.  

«Метеоры Лирид белые и достаточно быстрые. Их средняя скорость - 49 километров в секунду. Они не имеют заметных хвостов, однако характеризуются яркими вспышками-болидами», - цитирует издание астронома.  

Кошман советует наблюдать за метеорным потоком ближе к полуночи и до рассвета.

Ранее сообщалось, что падения кометы на Солнце в начале апреля ждут ученые. Последние дни жизни небесного тела, вероятно, получится увидеть невооруженным глазом, в том числе с территории России.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.

  

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.