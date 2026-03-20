В России разрабатывают улучшенное противоопухолевое лечение
Проект ориентирован на повышение эффективности и безопасности лечения пациентов.
Краснодарские ученые начали работать над противоопухолевом лечением с наименьшей нагрузкой на сердце для снижения риска развития инфаркта миокарда. Об этом рассказал руководитель проекта, доктор биологических наук Александр Славинский, пишет ТАСС.
Проект призван повысить эффективность и безопасность лечения пациентов как в кардиологической, так и в онкологической практике. Кроме того планируется разработать подходы к метаболической защите миокарда при противоопухолевой терапии. Профессор отмечает, что большое внимание в исследовании уделяется изучению берберина - биологически активного соединения, обладающего потенциалом для коррекции нарушений сердечной мышцы.
Сейчас противоопухолевая терапия дает высокую нагрузку на сердце. А ученым предстоит снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний с помощью создания новых препаратов. Основой станет вещество «берберин» - это растительное соединение, содержащееся в барбарисе, золототысячнике и аригонском винограде. Оно снижает артериальное давление, укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов за счет нормализации уровня холестерина и улучшения кровообращения.
Ранее сообщалось, что ученые России рассказали о прорывных проектах в лечении рака без химии. Последние достижения не только увеличивают продолжительность жизни, но и помогают людям дольше сохранять активность.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.