Проект ориентирован на повышение эффективности и безопасности лечения пациентов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Краснодарские ученые начали работать над противоопухолевом лечением с наименьшей нагрузкой на сердце для снижения риска развития инфаркта миокарда. Об этом рассказал руководитель проекта, доктор биологических наук Александр Славинский, пишет ТАСС.

Проект призван повысить эффективность и безопасность лечения пациентов как в кардиологической, так и в онкологической практике. Кроме того планируется разработать подходы к метаболической защите миокарда при противоопухолевой терапии. Профессор отмечает, что большое внимание в исследовании уделяется изучению берберина - биологически активного соединения, обладающего потенциалом для коррекции нарушений сердечной мышцы.

Сейчас противоопухолевая терапия дает высокую нагрузку на сердце. А ученым предстоит снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний с помощью создания новых препаратов. Основой станет вещество «берберин» - это растительное соединение, содержащееся в барбарисе, золототысячнике и аригонском винограде. Оно снижает артериальное давление, укрепляет сердечную мышцу и стенки сосудов за счет нормализации уровня холестерина и улучшения кровообращения.

