Наука
20 марта 18:01
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Астроном предупредил о последних днях, когда можно увидеть северное сияние

После наступления весеннего равноденствия световой день начнет заметно увеличиваться, из-за чего наблюдать подобные явления станет сложнее.

Автор фото: РИА Новости

Ближайшие дни могут стать последней возможностью комфортно наблюдать полярные сияния в 2026 году, предупредил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. Его слова передает РИА Новости.

Магнитная буря, которая началась на Земле вечером в четверг, может продлиться около шести дней. Из-за этого возможно появление полярных сияний на широтах 50-55 градусов.

С 20 марта, после наступления весеннего равноденствия, световой день начнет заметно увеличиваться, из-за чего наблюдать сияния станет сложнее, уточнил ученый. Поэтому ближайшие дни могут стать одним из последних удобных периодов для наблюдений. Помимо этого, солнечная активность постепенно снижается и будет двигаться к минимуму, который продлится примерно до 2030 года, из-за чего может снизиться количество полярных сияний.

Ранее сообщалось, что весной жители планеты смогут наблюдать первый метеорный поток – Лириды, скорость которого в пик достигнет 18 «падающих звезд» в час. Поток можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля с пиком 22 апреля. При этом его скорость трудно предугадать: порой она достигает сотен, а то и тысяч болидов. Всплеск количества может фиксироваться даже в течение одной ночи.

Все самое интересное в нашем канале в MAX

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.