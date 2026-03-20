Астроном предупредил о последних днях, когда можно увидеть северное сияние
После наступления весеннего равноденствия световой день начнет заметно увеличиваться, из-за чего наблюдать подобные явления станет сложнее.
Ближайшие дни могут стать последней возможностью комфортно наблюдать полярные сияния в 2026 году, предупредил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев. Его слова передает РИА Новости.
Магнитная буря, которая началась на Земле вечером в четверг, может продлиться около шести дней. Из-за этого возможно появление полярных сияний на широтах 50-55 градусов.
С 20 марта, после наступления весеннего равноденствия, световой день начнет заметно увеличиваться, из-за чего наблюдать сияния станет сложнее, уточнил ученый. Поэтому ближайшие дни могут стать одним из последних удобных периодов для наблюдений. Помимо этого, солнечная активность постепенно снижается и будет двигаться к минимуму, который продлится примерно до 2030 года, из-за чего может снизиться количество полярных сияний.
Ранее сообщалось, что весной жители планеты смогут наблюдать первый метеорный поток – Лириды, скорость которого в пик достигнет 18 «падающих звезд» в час. Поток можно будет наблюдать с 15 по 26 апреля с пиком 22 апреля. При этом его скорость трудно предугадать: порой она достигает сотен, а то и тысяч болидов. Всплеск количества может фиксироваться даже в течение одной ночи.
Ожидается, что коммерческая застройка на территории снизит уровень маятниковой миграции в центр Казани.
«Вечерняя Казань» вспоминает самые знаковые инициативы и общественные обсуждения с участием бывшего спикера республиканского парламента.
Апелляционная инстанция согласилась с невиновностью гражданина Узбекистана в преступлении 18-летней давности.
Обвиняемого в убийстве якобы заставили сутки удерживать девочку в квартире.
Суд признал договор купли-продажи авто недействительным.
Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.