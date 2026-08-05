Астроном объяснил, какие созвездия лучше всего наблюдать в августе
Месяц хорош для наблюдения «постоянной экспозиции» летнего неба.
В августе лучше всего наблюдать созвездия летне-осеннего треугольника - Лиры, Лебедя и Орла, так как месяц хорош для наблюдения «постоянной экспозиции» летнего неба. Об этом сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев, передает РИА Новости.
По словам ученого, достаточно высоко над горизонтом поднимается группа созвездий Кассиопеи, Цефея, Персея и Андромеды. В созвездии Андромеды стоит рассмотреть небольшое туманное пятнышко - туманность Андромеды, ближайшую соседнюю крупную галактику. Ее можно увидеть даже невооруженным взглядом, а через бинокль туманность смогут рассмотреть все желающие.
Напомним, сообщалось, что астероид Апофис увидят больше семи миллиардов человек в 2029 году. Небесное тело пройдёт ближе спутников и будет видно невооружённым глазом.
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