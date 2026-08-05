Наука
5 августа 12:10
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«Вечерняя Казань»

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Ученые из Казани создали беспилотник для промышленного сбора ягод

В будущем дрон научится обрабатывать и опрыскивать почву.

Ученые из Казани создали беспилотник для промышленного сбора ягод

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Специалисты Казанского государственного аграрного университета разработали наземный беспилотный аппарат, который умеет в собирать ягоды в промышленных объемах. Он сам ездит между рядами и увозит урожай на склад. В будущем дрон-помощник также научится опрыскивать и обрабатывать почву, сообщает РИА Новости со ссылкой на вуз.

Уже в следующем году инновация позволит обслуживать 20 гектаров, задействовав лишь несколько человек. Беспилотник, по своей сути, является гусеничной электрической тележкой с дифференциальным приводом. Управлять им можно дистанционно, а также давать задания, которые он может выполнить самостоятельно.

Пока что робот занимается только транспортировкой уже собранных ягод по расписанию. Важно, что он сам выстраивает маршрут, — человек задает только цель, а не траекторию.

Ранее в Татарстане стартовала реализация пилотного проекта по интеллектуальному мониторингу лицензионных участков. Сканеры проверяют объекты недропользования и находят несанкционированные свалки.

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