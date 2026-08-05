Названо лучшее место в России для наблюдения лунного затмения 28 августа
В Москве явление не увидят.
Калининградская область станет лучшим местом в России для наблюдения лунного затмения, которое произойдет 28 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.
Астрономы уточнили, что на территории России явление будет видно только на крайнем западе во время захода Луны. Даже в Калининграде спутник скроется за горизонтом до наступления максимальной фазы. Жителям Москвы и центральных регионов полюбоваться небесным зрелищем не удастся.
Затмение начнется в 04:24 и завершится в 10:02 по московскому времени. Пик события придется на 07:13 мск, когда земная тень покроет 0,93 части диаметра Луны.
В глобальном масштабе затмение смогут наблюдать жители Европы, запада Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а также наблюдатели в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов и в Антарктиде.
Ранее сообщалось, что россияне увидели «оленью луну» в ночь на 30 июля. В Казани лунный диск поднялся над горизонтом в 20:24.
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