В Москве явление не увидят.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Калининградская область станет лучшим местом в России для наблюдения лунного затмения, которое произойдет 28 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

Астрономы уточнили, что на территории России явление будет видно только на крайнем западе во время захода Луны. Даже в Калининграде спутник скроется за горизонтом до наступления максимальной фазы. Жителям Москвы и центральных регионов полюбоваться небесным зрелищем не удастся.

Затмение начнется в 04:24 и завершится в 10:02 по московскому времени. Пик события придется на 07:13 мск, когда земная тень покроет 0,93 части диаметра Луны.

В глобальном масштабе затмение смогут наблюдать жители Европы, запада Азии, Африки, Северной и Южной Америки, а также наблюдатели в акваториях Тихого, Атлантического и Индийского океанов и в Антарктиде.

Ранее сообщалось, что россияне увидели «оленью луну» в ночь на 30 июля. В Казани лунный диск поднялся над горизонтом в 20:24.

Также мы писали, что астероид Апофис увидят больше семи миллиардов человек в 2029 году. Небесное тело пройдёт ближе спутников и будет видно невооружённым глазом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.