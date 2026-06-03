Подобные бланки будут дополнительно проверяться.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Заполненные нечитаемым почерком бланки участников ЕГЭ не получат автоматически ноль баллов, их дополнительно проверят педагоги. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

Музаев подчеркнул, что часть с коротким ответом обрабатывается компьютером, а вторую часть всегда проверяют педагоги. Если первую часть компьютер не прочитал, тогда педагог верифицирует и определяет точность ответа.

Напомним, с 1 июня для одиннадцатиклассников стартовал основной период сдачи Единого государственного экзамена. Расписание утверждено Минпросвещения и Рособрнадзором. В первый день выпускники сдавали историю, литературу и химию. 4 июня — русский язык, 8 июня — математику базового и профильного уровней. 11 июня пройдут обществознание и физика. На 15 июня назначены биология, география и письменная часть по иностранным языкам. Завершат основной период 18 и 19 июня информатика и устная часть экзамена по иностранным языкам.

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