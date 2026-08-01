Образование
1 августа 19:26
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

На поступление в колледжи подано рекордное количество заявлений

Получать среднее профессиональное образование собираются почти 3 миллиона человек.

На поступление в колледжи подано рекордное количество заявлений

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании подано рекордное количество заявлений – порядка 3 миллионов, на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Цифрами поделился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.  

«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — цитирует Кравцова пресс-служба министерства.

Ранее Минобрнауки назвало даты завершения приёмной кампании на бюджет в вузы. Платный набор на все уровни вузы могут вести дольше.

Также сообщалось, что школьники в России чаще всего выбирают гуманитарные и технологические классы. Самым популярным предметом для углубленного изучения при этом оказалась математика.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

 

 

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

прокуратура Татарстана
Водитель «Лады» погиб при лобовом столкновении с автобусом под Пестрецами

Легковушка вылетела на встречку, на место выезжал прокурор.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.