На поступление в колледжи подано рекордное количество заявлений
Получать среднее профессиональное образование собираются почти 3 миллиона человек.
В этом году в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании подано рекордное количество заявлений – порядка 3 миллионов, на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Цифрами поделился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — цитирует Кравцова пресс-служба министерства.
Ранее Минобрнауки назвало даты завершения приёмной кампании на бюджет в вузы. Платный набор на все уровни вузы могут вести дольше.
Также сообщалось, что школьники в России чаще всего выбирают гуманитарные и технологические классы. Самым популярным предметом для углубленного изучения при этом оказалась математика.
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