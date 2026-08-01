Получать среднее профессиональное образование собираются почти 3 миллиона человек.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В этом году в колледжи и техникумы России в рамках приемной кампании подано рекордное количество заявлений – порядка 3 миллионов, на 500 тысяч больше, чем годом ранее. Цифрами поделился министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«На сегодняшний день мы получили рекордное количество заявлений в колледжи — почти 3 миллиона, это на 500 тысяч больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — цитирует Кравцова пресс-служба министерства.

Ранее Минобрнауки назвало даты завершения приёмной кампании на бюджет в вузы. Платный набор на все уровни вузы могут вести дольше.

Также сообщалось, что школьники в России чаще всего выбирают гуманитарные и технологические классы. Самым популярным предметом для углубленного изучения при этом оказалась математика.

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