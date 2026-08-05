Появился топ самых популярных направлений у абитуриентов в 2026 году
Самыми востребованными оказались «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика».
У абитуриентов российских вузов в 2026 году самыми популярными направлениями оказались «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российские вузы.
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