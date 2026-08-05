Образование
5 августа 13:06
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«Вечерняя Казань»

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Появился топ самых популярных направлений у абитуриентов в 2026 году

Самыми востребованными оказались «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика».

Появился топ самых популярных направлений у абитуриентов в 2026 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

У абитуриентов российских вузов в 2026 году самыми популярными направлениями оказались «Программная инженерия», «Прикладная математика и информатика», «Юриспруденция» и «Экономика». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на российские вузы.

Школьники, выбираю профессию, все чаще ориентируются не только на IT, но и на инженерно-технологические направления с сильной математической базой.

Проректор по учебной работе Новосибирского государственного технического университета НЭТИ Сергей Чернов подчеркнул, что рост популярности специальностей, связанных с физикой, говорит о формировании интереса к фундаментальной науке, которая является основой для будущих технологических разработок.

Ранее сообщалось, что колледжи и техникумы выбрали более 50 тысяч абитуриентов Татарстана. Самое большое количество заявлений было подано на медицинское направление.

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