С 2026 учебного года школы Татарстана перейдут на новые шаблоны внеурочной деятельности, которые снизят бумажную нагрузку на татарстанских педагогов и освободят их от написания планов с нуля.

Автор фото: Денис Гордийко / мэрия Казани

Министерство просвещения России направило в регионы обновленные методические рекомендации по организации внеурочной деятельности на 2026/27 учебный год. Главным нововведением станет появление готовых шаблонов курсов в цифровом «Конструкторе рабочих программ», разработанных профильным институтом ИСМО им. В.С. Леднева. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

Цифровые заготовки призваны избавить педагогов от бюрократической рутины и необходимости писать учебные планы с нуля. Ведомство представило рекомендуемый перечень ключевых направлений, содержание которых опирается на президентские указы и государственные стратегии, включая историческое просвещение и финграмотность.

«Разговоры о важном» — останутся обязательным еженедельным часом для всех классов с 1-го по 11-й. «Россия — мои горизонты» — профориентационный курс займет один час в неделю в 6–11-х классах. «Орлята России» — программа предусмотрена для начальной школы, 1 час в первом классе, по 2 часа — со второго по четвертый. Начальная военная подготовка — на военные учебные сборы в 8-х классах выделено 17 часов, а в 10-х классах — 35 часов за год», - отметил руководитель ведомства.

Кравцов особо подчеркнул, что предложенный министерством список не является жестко принудительным. Финальное решение о наборе курсов и их конкретном объеме остается за руководством самих образовательных организаций, которые могут адаптировать шаблоны под собственные ресурсы и запросы учащихся. Тем не менее ведомство установило жесткий верхний порог: суммарный объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения лимиты составляют 1350 часов для начальной школы, 1700 — для основной и 680 — для старших классов.

Ранее мы писали, что в первый учебный день сентября школы будут проводить мероприятия, посвящённые единству народов России. Им даны соответствующие рекомендации.

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