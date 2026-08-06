Эксперты выбрали проект развития небезызвестного квартала в Зеленодольске. Команды представили две совершенно разные концепции. Но жюри больше понравилась та, которая предполагает насыщение территории общественной жизнью.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

В Зеленодольске наконец определились с примерной концепцией развития многострадального исторического квартала «Полукамушки». Для многих краеведов и общественных деятелей день выбора проекта особенный. За возможность говорить о будущем исторического квартала они долгие годы боролись со строителями, инвесторами и другими людьми, желавшими использовать место для воплощения своих иногда не совсем благородных целей.

По воспоминаниям помощника раиса Татарстана Олеси Балтусовой, борьба за квартал началась ещё в 2014 году.

- Мы ветераны обороны «Полукамушков». У нас есть ордена, которых вы не видите, но они есть, и шрам. Мы, конечно, за эту территорию очень переживаем, потому что она прошла через наше сердце в тот момент, когда все отношения были обострены. И нам пришлось биться за неё, – поделилась спикер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Выиграть в этой битве удалось благодаря общественникам и всем тем, кто рассказывал о ценности этого квартала. Объединение общественных сил и поддержка регионального отделения движения ВООПИК привлекли внимание руководства республики. Ещё в 2016 году раис Татарстана Рустам Минниханов выделил средства на разработку концепции развития территории. На те деньги удалось определить, как будет меняться эта территория.

За эти годы исторический квартал успел получить статус достопримечательного объекта, начались работы по сохранению и частичной реконструкции зданий. Первая линия с восемью домами уже обновлена и отдана под жилье. Остальные 18 домов получили инвесторов.

Чтобы найти свежие идеи о том, как вернуть жизнь в это место, в Зеленодольске провели Всероссийский урбанистический хакатон «Города». Архитекторы, урбанисты, социологи – все они на протяжении четырех дней работали над созданием проекта развития территории. И, как признавались авторы концепций, это было непросто, поскольку квартал имеет охраняемый статус и уже часть сформированной территории.

Всего было две команды, чьи взгляды на будущее территории оказались диаметрально противоположными.

«Живая станция»: ставка на жильё и повседневную жизнь

Первая команда взяла за основу идею «живого города» и постаралась глубоко погрузиться в контекст Зеленодольска. Город они увидели как тихий, индустриальный, сформированный вокруг градообразующего предприятия.

Участники пришли к выводу, что зеленый город – это преимущественно место жительства взрослого населения. Согласно статистике, в Зеленодольске 45% населения — взрослые, 22% — старшее поколение, 12% — молодёжь, востребованность кадров в городе вдвое выше среднего, а жилья для работников критически не хватает. При этом в Зеленодольск ежегодно приезжает 3,8 миллиона туристов, а объектов размещения — всего 43. Причём значительная часть – глэмпинги, которые не подходят для деловых поездок и отличаются высокой стоимостью проживания.

В небольшой территории квартала «Полукамушки», построенного ещё в 1898 году, авторы увидели маленький городок в городе, в котором раньше жили рабочие. Архитекторы из первой команды назвали свою концепцию «Живая станция», предполагающую вернуть жилую функцию территории и грамотно встроить её в городскую жизнь.

Автор фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

Для воплощения своей идеи архитекторы из первой команды предложили отдать большую часть пространства под арендное жильё – именно долгосрочная аренда должна стать основой жилого фонда. Они объяснили, что такой подход может частично решить острую проблему нехватки жилья для рабочих и сделать район более камерным и комфортным для постоянного проживания.

В трёх зданиях, находящихся в собственности муниципалитета, предполагалось создание центра профориентации, культурного центра и центра долголетия. Таким образом удалось бы охватить все возрастные группы: от школьников и студентов до пожилых жителей.

«Полукамушки»: центр памяти и креативных индустрий

Концепция второй команды строится вокруг идеи создания общественного, событийного и просветительского пространства, где главная ценность — сохранение истории места. Для того чтобы внешне сохранить «историю» этого места, авторы предложили восстановить оригинальные материалы, дополнить их элементами из латуни и обожженного дерева, а смысловым центром сделать «кремлевскую башню» в виде заводской трубы, дабы подчеркнуть индустриальность города.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Проект предполагает создание апарт-отеля, событийного зала и общественно-культурного здания в объектах, принадлежащих городу.

Вся территория, по их задумке, должна будет разделиться на жилую, общественно активную и спокойную зоны.

— Мы должны были работать в рамках сохранения и уважения к тем слоям, которые там уже сохранились, разработаны, и к той работе, которая проделана. Но всё равно хотелось попробовать в рамках этих ограничений найти что-нибудь новенькое, свежий, новый взгляд на эту территорию, – отметила архитектор из Томска, участница второй команды Валерия Елизарова.

Автор фото: скриншот презентации проекта

Стоимость реконструкции одного здания оценивается в 28 миллионов рублей. Ожидается, что на территории появится 45 новых бизнесов, а ежедневная посещаемость достигнет 1200 человек.

В отличие от камерной жилой модели первой команды, здесь ставка сделана на функциональность и публичность.

Что ближе городу?

Эксперты высоко оценили обе работы, однако свое предпочтение большинство отдали именно второму варианту, поскольку в нём есть то, чего так не хватает Зеленодольску, – общественные яркие пространства.

Автор фото: предоставлено Институтом развития городов Татарстана

По мнению помощника раиса Татарстана, идеальным решением станет объединение двух концепций, что позволит использовать лучшие решения из предложенных вариантов. Эти два проекта будут переданы Зеленодольску, чтобы уже местные специалисты создали свой, третий, идеальный проект исторического квартала.