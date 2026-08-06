Решение приняли из-за несоответствия требованиям безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Росстандарт приостановил продажу нескольких моделей китайских грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за несоответствия требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрет касается моделей Dongfeng DFV4198 и DFV KC, а также моделей Zoomlion ZTC-4, ZTC-3, TMCP3, TMCP4. У них выявили несоответствие требованиям безопасности в тормозной системе, креплении ремней безопасности и рулевом управлении, а также нарушения в оснащении задними и боковыми защитными устройствами и установке устройства вызова экстренных служб.

Представителям китайских компаний выданы предписания о необходимости подготовки плана устранения нарушений. Дилерские центры свяжутся с владельцами грузовиков для замены неисправных деталей.

Ранее сообщалось, что глава КАМАЗа призвал МВД проверять фуры из Китая после скандала с техрегламентом. Год назад зарубежные компании списали тысячи грузовиков в разряд использованных из-за несоответствия нормам и продают их без лишних трудностей.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.