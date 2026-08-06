Инициативу разрабатывают силовики, но Минцифры и Росреестр выступают против.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России обсуждают новый способ защиты покупателей жилья. Как пишут «Ведомости», МВД, ФСБ и Генпрокуратура предлагают обязать риелторов возвращать клиентам деньги, если суд признает сделку купли-продажи недвижимости недействительной. Мера прорабатывается в рамках третьего пакета по борьбе с киберпреступностью.

Поводом стало изменение тактики мошенников: теперь, когда банки усилили защиту, аферисты всё чаще проворачивают махинации с отчуждением квартир и домов. Окончательного решения по инициативе пока нет. Против неё выступают Минцифры и Росреестр.

В Росреестре напомнили, что вопрос уже поднимался при подготовке второго пакета мер и был отправлен на отдельную проработку. Там также считают, что обман при продаже жилья не связан напрямую с IT-преступлениями.

Ранее мы писали, что Верховный суд Татарстана разворачивает продавцов «Долинской схемы». Очередная апелляция на судебное решение о признании недействительной сделки по продаже квартиры оказалась удовлетворена. Покупатель полтора года доказывал вменяемость пенсионерки, которая якобы отдала деньги мошенникам.

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