Казань вошла в пятерку регионов с самым дешевым прокатом сапбордов
В среднем двухчасовая аренда популярного инвентаря обойдется в 1220 рублей.
Столица Татарстана заняла пятое место среди субъектов с самыми низкими ценами на прокат сапбордов. Аренда доски на два часа в Казани стоит в среднем 1220 рублей. Выгоднее всего это хобби обходится в Уфе, где стоимость проката составляет всего 1030 рублей. Также в топ вошли Челябинск (1071 рубль), Самара (1090 рублей) и Воронеж (1118 рублей), подсчитали аналитики «2ГИС».
С 2023 года число точек проката водно-спортивного инвентаря в городах-миллионниках выросло больше чем наполовину. В этом году к началу сезона количество пунктов аренды увеличилось на 11 процентов и продолжило расти в летние месяцы. Всего в России насчитывается 900 точек проката, а больше всего их в Санкт-Петербурге (228), Москве (164) и Красноярске (71).
Ранее сообщалось, что два места в Казани признали безопасными для купания. Жителям официально разрешили отдыхать на пляжах «Озеро Большое Лебяжье» и «Комсомольский».
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