Общество
6 августа 12:41
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«Вечерняя Казань»

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Татарстан вошел в топ регионов по продаже электронных полисов ОСАГО

Всего за полгода россияне воспользовались этой услугой почти 33 миллиона раз.

Татарстан вошел в топ регионов по продаже электронных полисов ОСАГО

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Республика оказалась на девятом месте по популярности электронных полисов ОСАГО — с января текущего года татарстанцы купили их 859 тысяч раз. На регион пришлось 2,6 процента всех продаж по стране, сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

Наиболее часто е-ОСАГО берут в Москве (3,5 миллиона), Подмосковье (2,6 миллиона), Краснодарском крае (1,8 миллиона), Санкт-Петербурге (1,6 миллиона) и Свердловской области (1,2 миллиона). Также цифровая услуга оказалась популярной в Челябинской, Новосибирской и Самарской областях, а также в Башкортостане.

В целом россияне намного активнее стали использовать е-ОСАГО в текущем году — за полгода они купили документ 32,8 миллиона раз, что на 65 процентов больше 2025 года.

Напомним, что в России с 1 августа вступили в силу новые правила ОСАГО. Например, был пересмотрен механизм отказа от купленного полиса — теперь водитель может расторгнуть договор до вступления в силу и вернуть часть от уплаченного.

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