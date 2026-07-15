Преступники постоянно создают новые схемы обмана, заставляют детей вскрывать родительские сейфы, а пенсионеров — отдавать накопленное за целую жизнь. Власти продумывают защиту, но люди сами ее игнорируют.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Мошенники используют все актуальные проблемы, чтобы обмануть жителей, признают правоохранители. Последний пример — активизация преступников на фоне нехватки бензина на АЗС Татарстана. Рассказываем, сколько денег теряют татарстанцы и как можно обезопасить себя от проблем.

Преступлений стало меньше, но деньги воруют с прежним постоянством

За год число мошеннических преступлений в республике снизили на 43,3 процента, рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры республики Алмаз Фаттахов. Если за шесть месяцев 2025 года в Татарстане произошло 14,9 тысячи преступлений, то в этом — 8,4 тысячи.

- В разрезе преступлений — мошенничеств совершено 4,5 тысячи, краж с банковских счетов — 1,3 тысячи, и преступлений с неправомерным доступом к компьютерной информации — 708. Раскрываемость составила 26,3 процента. Но даже при снижении числа преступлений сумма причиненного вреда остается высокой, — привел данные Фаттахов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Только за прошедшие месяцы 2026 года мошенники украли у жителей Татарстана 2,1 миллиарда рублей. При этом больше всего денег удается украсть лжесотрудникам — полиции, ФСБ, других ведомств.

Как попасться на мошенников

- Всё начинается со звонка с требованием, просьбой продиктовать код. Чаще всего это якобы сотрудники банка, ЖКХ, замены счётчиков, домофонов, проведение диспансеризации. В сельской местности чаще всего звонят с просьбой взять все документы, продиктовать сведения и подойти к сельсовету, чтобы там провели награждение, дали справку или путёвку, — перечислял оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов.

Здесь уже не имеет значения, успел ли мошенник зайти на портал «Госуслуги». Человек понимает, что уже предоставил сведения и сейчас находится в уязвимом положении, и поэтому легче поддается угрозам и шантажу. «Разводят» жителей не один-два дня, процесс может растягиваться на месяцы. Например, 74-летний челнинец общался с мошенниками полтора месяца. Общение стоило ему более 8,5 миллиона рублей. Также татарстанцы продают недвижимость, берут кредиты, ездят ради передачи средств на другие концы города и дальше. Чтобы отдать свои деньги, жительница Казани уезжала в Альметьевск.

- Мошенники полностью управляют своими жертвами. Они заказывают им такси, убеждают ехать в другой город, использовать непонятные платежные сервисы, переводить деньги через банкоматы, — пояснил Юсупов. — Пожилые люди перестают осознавать происходящее. Им запрещают рассказывать о разговоре родным. В одном случае, когда пришли полицейские, родственники уверяли, что деньги нужны на лечение сына, а в это время телефон был включен рядом, и мошенники продолжали диктовать, что говорить. Жертвы были уверены, что участвуют в операции по поимке мошенников.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Попадаются мошенникам и дети — в июле обманули девочку 2010 года рождения. Ей внушили, что с ее счета деньги списывает гражданин Украины — теперь нужно провести дома обыск. Школьница сама обыскала квартиру — и передала курьеру 200 тысяч рублей и украшения. Эта не первая подобная история — ранее дети даже вскрывали домашние родительские сейфы с оружием.

Жители республики тоже втягиваются в мошеннические схемы и становятся курьерами похищенных денег. Так, рассказал Фаттахов, в апреле жительница Казани испугалась обвинения в пересылке денег на нужды ВСУ и продала машину и квартиру. Вырученные 11 миллионов она передала курьерам. Правоохранители задержали по делу пятерых жителей Казани. Оказалось, что они же были замешаны еще в 14 похожих преступлениях в нескольких регионах страны. Потерпевшие устанавливаются.

Трендом назвали омоложение жертв — теперь каждая четвертая жертва не достигла и 30 лет. Чтобы не попасться на крючок, прокурор посоветовал «брать паузы». В случае подозрительного звонка поговорить с близкими, подумать, не делать наобум.

Другая актуальная тема — бензин. Жители начали писать обращения в полицию, что через разные группы в социальных сетях размещаются объявления о продаже ГСМ.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

- «Бензин с доставкой, канистра в подарок. Цена за литр 100—150 рублей». Несмотря на цену, в трудной ситуации люди обращаются и теряют свои деньги, — рассказал Юсупов.

Обманывают и жителей, которые хотят купить машину из-за рубежа — авто по выгодным ценам продают через социальные сети. Так уже обманули нескольких татарстанцев. Без денег оставляют и при покупке недвижимости «в Европе» — всё происходит через фейковые сайты, где мошенники выдают себя за риелторов. Жительница уже потеряла так 6,4 миллиона рублей.

А еще мошенники пользуются закредитованностью жителей. В республике становится все больше посредников, которые обещают «списать 100% кредитов» за деньги, а сами просто подают заявление на банкротство и исчезают.

- В МФЦ процедура внесудебного банкротства проводится бесплатно. Не платите посредникам за то, что вы можете сделать сами, — призвала начальник экономического отдела Отделения Банка России — Национального банка по Татарстану Елена Кирсанова.

Как защищают от преступлений

Первый замминистра цифрового развития Татарстана Альберт Яковлев призвал жителей республики активнее пользоваться техническими инструментами самозащиты, которые уже доказали свою эффективность. Только с начала марта самозапреты на кредиты оформили уже 748,9 тысячи человек. Советуют также установить самозапрет на оформление сим-карт — это мера против сим-боксов, через которые мошенники совершают массовые обзвоны.

- Дополнительное мероприятие для повышения безопасности граждан — вход в «Госуслуги» через мессенджер Max. В отличие от кода по SMS, здесь визуально яркая раскраска вызывает дополнительное внимание, дополнительные вопросы у находящихся под влиянием людей, есть ли необходимость реально сейчас получить доступ к «Госуслугам». Поэтому включайте авторизацию «Госуслуг» через наш мессенджер Max, — посоветовал Яковлев.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Обращать внимание стоит и на нумерацию звонков — чаще всего номера подписываются. Если подписи названия компании нет, уже стоит задуматься — «если вы его не ждёте, то лучше трубку не поднимать». По словам замминистра, мошенники и сами ищут варианты, чтобы жертва связалась с ними сама: создают сайты, похожие на сайты государственных органов, присылают сообщения в telegram-каналы, новостные каналы в Max, СМС-сообщения. Темы могут быть самыми разными, но в топе популярных остаются «информирование» по тарифам, расчет за отопление, сезонные предложения (например, какие-то акции).

Также Минцифры советует подключать сервис «Вторая рука» — функцию, позволяющую родственникам контролировать счета пожилых родителей и устанавливать лимиты на операции (например, 50 тысяч рублей). Если пенсионер попытается перевести крупную сумму, его дети получат уведомление.