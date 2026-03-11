Сборник статей независимых бразильских ученых «Великая Отечественная война советского народа» выпустил КИУ им. В.Г. Тимирясова. Лейтмотив книги – непримиримая борьба с фальсификацией истории, и это свежий нешаблонный взгляд на события.

Переведенное с португальского языка издание приурочено к 80-летию Победы в ВОВ. Также оно органично вписывается в объявленный в 2026 году в Татарстане Год воинской и трудовой славы. Книга адресована в первую очередь молодому поколению стран – членов БРИКС. Не помешает тщательно изучить ее и взрослым россиянам – узнаете много неожиданного.

Данный сборник - результат сотрудничества казанского вуза в рамках литературно-исторического проекта «Голос Правды» бразильского этапа международной программы «Народы БРИКС выбирают жизнь». Программа реализуется с 2022 года региональной общественной организацией «БРИКС. Мир традиций» под руководством ее президента Людмилы Секачевой при содействии Россотрудничества, МГИМО МИД РФ и Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова и его ректора Асии Тимирясовой.

Составители изданного в конце 2025 года сборника - бразильские ученые-историки Франсиску Карлус Тейшейра да Силва, Жоау Клаудио Платеник Питилло, Рикардо Кирога Виньяс. Всего опубликовано девять статей, включая такие, как «Договор о ненападении между СССР и Германией», «Кровавая битва под Ржевом», «Сталинград: рождение советской тактики городского боя», «Битва за Арктику и разгром «Черной эскадры», «Освободительный поход Советской армии по побережью Балтии», «Международные отношения Советского Союза с Великобританией и США в 1941—1945 гг.».

Независимые исследователи не просто углубленно изучили архивы и документы времен Второй мировой войны, но и прониклись духом подвига советского народа, искренне восхищаются им и с глубоким уважением рассказывают о решающей роли СССР в разгроме нацизма, что особенно актуально в современных реалиях, когда историческая правда все чаще подвергается фальсификациям. Вот почему сборник «Великая Отечественная война советского народа» становится важным вкладом в сохранении памяти, достоверным источником информации и формирования у новых поколений истинного понимания величайшей трагедии и победы ХХ века.

Книга призвана обеспечить должное освещение тех аспектов Второй мировой войны, которые до сих пор остаются малоизвестными из-за наследия холодной войны. Магистр компаративной истории Федерального университета Рио-де-Жанейро, научный сотрудник Центра американских исследований данного вуза, специалист по истории Второй мировой войны Жоау Клаудио Платеник Питилло (кстати, дважды награжден правительством РФ за свои исследования) отмечает: «Ранее бразильцы на протяжении 78 лет не имели возможности ознакомиться с анализом событий на Восточном фронте, представленным победителями. Никто не расскажет о тех событиях лучше, чем советский народ – те, кто сокрушил 75% мощи стран «оси» и стал в конфликте главным победителем. Подлинная история участия СССР в войне становится для бразильцев откровением всякий раз, когда удается прорвать незримую стену, возведенную во времена холодной войны».

Его коллега, также один из составителей сборника Франсиску Карлус Тейшейра да Силва подчеркивает, что «лейтмотив книги – непримиримая борьба с фальсификацией истории и стремление к установлению подлинной исторической правды. Книга представляет свежий, нешаблонный взгляд на события. Написанная живым увлекательным языком, она рассказывает о наиболее значимых эпизодах самого масштабного международного конфликта середины ХХ века».

- Чем меньше среди нас очевидцев военных событий, тем громче звучат голоса адептов фашистской идеологии, желающих переписать историю и развязать побоище за мировое господство. Наша обязанность – дать им жесткий отпор, на корню пресекая попытки фальсифицировать исторические факты. Лучшая тактика борьбы с искажениями исторической правды – донесение до людей полной, достоверной и объективной информации о героических событиях, доблести и несгибаемом духе нашего народа. Именно так мы воспринимаем и поддерживаем исследования авторитетных экспертов из Бразилии, близко принявших тему героизма советского народа в Великой Отечественной войне, – подчеркнула в беседе с редактором отдела культуры «Вечерней Казани» заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, ректор КИУ Асия Тимирясова. – В сборнике представлен подробный анализ наиболее драматичных и судьбоносных событий – от обороны Москвы и Сталинградской битвы до прорыва блокады Ленинграда и жестоких боев на Дальневосточном фронте – содержит достаточно полное и справедливое представление о подвиге нашего народа. Когда читаешь размышления авторов о том, какие причины постепенно толкали мир к глобальному конфликту, невольно напрашиваются параллели к событиям современности. Мы живем в период, когда формируется новая многополярная картина мира: межгосударственное объединение БРИКС становится платформой, на которой вырабатываются наиболее актуальные решения и подходы к сближению стран, и мы гордимся тем, что именно у нас, в Казани, были достигнуты важные договоренности, которые послужат основой для плодотворного сотрудничества между странами, роста интереса к богатейшему культурному наследию и славной истории наших народов.

- Как появилась идея участия казанского вуза в международном проекте «Голос Правды»?

- Идея родилась в рамках молодежного сотрудничества стран БРИКС. Однажды в беседе с руководителем проекта «Голос Правды» Людмилой Леонидовной Секачевой я упомянула об этом сборнике, ранее изданном небольшим тиражом. И тогда мы решили вернуть в публичное поле эту не теряющую своей актуальности книгу, переиздав ее на португальском, английском и русском языках. К проекту привлекли студентов МГИМО (Алиса Волошина, Мария Добротина, Юлия Исаева, Евгений Шутов под руководством аналитика Института международных исследований МГИМО Дмитрия Курбатова. – «ВК»), которые переводили с португальского на русский и с португальского на английский. Затем полный перевод книги поступил к нам. В сверке исторических фактов участвовали сотрудники нашей кафедры социально-политических дисциплин.

В нашем университетском издательстве «Познание» мы выпустили сборник на

португальском и русском языках. КИУ провел предпечатную подготовку и тщательное редактирование: это была кропотливая работа с источниками русскоязычного издания сборника, чтобы не допустить при переводе ни единого искажения цитат, дат, исторических фактов. Тираж на португальском языке мы отправили в Бразилию, книгу получили ведущие университеты Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Вручили экземпляры и авторам статей сборника, говорят, они были тронуты до слез. Я еще раз подчеркну: бразильские историки посчитали своим долгом написать правду, рассказать, какой ценой обернулась для СССР эта война, победу в которой в западных учебниках приписывают США. Ценность данных исследований в том, что их провели независимые зарубежные специалисты.

Отметим, что тираж сборника невелик – всего тысяча экземпляров, что делает его библиографической редкостью. Однако все ведущие библиотеки России уже располагают сборником в своих каталогах. Дополнительный бонус – QR-код, дающий открытый доступ к книге (его ищите на сайте КИУ им. В.Г. Тимирясова)! Эта книга находится в открытом доступе на сайте КИУ.